TEST: AudioQuest Beetle

Jeśli patrzysz na tę stronę i zastanawiasz się „OK, ale po co mi właściwie konwerter DAC?”, to pewnie nie zaliczasz się do grupy docelowej tego urządzenia – przynajmniej na razie.

AudioQuest Beetle ma bowiem więcej zastosowań, niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. Cóż to bowiem za konwerter analogowo-cyfrowy wyposażony w jedynie trzy złącza? Otóż, szanowni państwo, konwerter bezprzewodowy. AudioQuest Beetle posiada wbudowaną obsługę Bluetooth, dzięki której podłączysz do niego swoją konsolę, telewizor lub słuchawki. Aby transmisja przez protokół bezprzewodowy nie spowodowała strat w jakości dźwięku, Bluetooth w urządzeniu jest asynchroniczny, zależny od sygnału cyfrowego. Dzięki temu ryzyko zakłóceń jest znacznie mniejsze. Asynchroniczna jest również obsługa USB, dzięki czemu muzyka przesyłana z komputera lub smartfona brzmi znacznie lepiej. Gdzie zatem sprawdzi się AudioQuest Beetle? Na pewno przyda ci się, jeśli posiadasz telewizor HD z optycznym wyjściem audio i jesteś niezadowolony z jakości dźwięku. Podobnie rzecz ma się z konsolami czy komputerami – zamiast inwestycji w nowe słuchawki, możesz rozważyć zakup tego małego konwerterka. Oczywiście urządzenie może służyć też do bardziej oczywistych zastosowań, w tym strumieniowania muzyki ze smartfona na słuchawki bezprzewodowe. Fajnym dodatkiem jest oprogramowanie służące do konfiguracji „żuczka”. To jak, chcesz go wypróbować?

CENA 720 PLN