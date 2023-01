Nowa powieść Igi Daniszewskiej przedpremierowo na Legimi

Nowa powieść Igi Daniszewskiej, Campbell Hill, przedpremierowo dostępna jest w abonamencie Legimi w wersji synchrobook – jako e-book i audiobook. Tę drugą czytają Olga Żmuda i Adrian Rozenek. W najbliższych tygodniach Campbell Hill dostępna będzie na wyłączność w serwisie.

Fabuła książki:

Maxton to przystojny agent nieruchomości, który przez jednorazowy wybryk, po stracie firmy, zostaje wysłany przez rodziców na wieś, do domu po zmarłej babci. Chociaż mężczyzna od dawna jest już dorosły, to jego ojciec ma na tyle silne „argumenty”, że Maxowi nie zostaje nic innego, jak zgodzić się na kilkutygodniowy wyjazd.

Dallas, niepozorna, rudowłosa kobieta, jest miejscowym weterynarzem. Zaraz po prestiżowych studiach wróciła do domu, rezygnując z szansy na wielką karierę. Po śmierci matki, samotnie wychowywał ją ojciec, z którym jest mocno związana, ale to niejedyny powód przez który, dziewczyna utknęła w małej wiosce na końcu świata.

Ich pierwsze spotkanie jest dość zaskakujące, gdy Dallas wraz ze swoim ojcem omyłkowo biorą Maxa za intruza i próbują odstraszyć nowego sąsiada, mierząc do niego z broni. Szybko się okazuje, że pierwsze wrażenie może mylić. Gdy poznają się bliżej, odkrywają między sobą coraz większą fascynację oraz pożądanie, które za wszelką cenę chcą ukryć.

Dzieli ich wiele mil, lecz coraz bardziej zaczyna ich łączyć potrzeba bliskości i uczucie, o którym każde z nich już dawno zapomniało. Mają szansę stworzyć związek, ale któreś z nich diametralnie musi zmienić swoje życie. Pytanie tylko, które będzie dla nich bardziej odpowiednie – życie w mieście czy na wsi?

On skrywa sekret. Ona również dowiaduje się o sprawie, którą postanawia zataić, lecz na kłamstwach i tajemnicach nie można zbudować prawdziwej relacji. Czy zatajone prawdy, mogą przekreślić wizję sielankowej przyszłości?