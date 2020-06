Sega Game Gear Micro – miniaturowa konsolka

Moda na odświeżanie starych konsol nie mija. Po NES-ie, SNES-ie, Mega Drive Mini i rozlicznych klonach GameBoya Color przyszedł czas na Segę Game Gear Micro. Tym razem producent zdecydował się jednak na dość nietypowe uczczenie retro konsoli.

Game Gear Micro to nie jedna konsola, a właściwie cztery – każda wersja kolorystyczna zawiera cztery różne gry. Na czarnej zagramy w Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run i Royal Stone a niebieskiej: Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale i Baku Baku Animal. Żółta wersja konsolki będzie sprzedawana z wgranymi trzema grami z serii Shining Force oraz Nazopuyo Aruru no Ru, a czerwona: dwie części Megami Tensei Gaiden: Last Bible, Columns oraz GG Shinobi.



Gadżety będą dostępne osobno lub w zestawie, w którym znajdzie się także piąta konsolka (umieszczone na niej gry są tajemnicą) oraz… miniaturowa wersja lupy Big Window. Ta ostatnia może być przydatna, ponieważ konsolki są naprawdę mikro. Mają one wymiary 80 x 43 x 20 mm, 1,15-calowy ekranik o rozdzielczości 240×180 px oraz złącze MicroUSB do ładowania akumulatora; sprzęt może pracować także na bateriach AAA.



Pojedynczy egzemplarz będzie kosztował 4 980 JPY (ok. 180 PLN), a cały zestaw: 27 255 JPY (ok. 980 PLN). Konsolki trafią do sklepów w październiku, ale na chwilę obecną planowane jest ich wypuszczenie jedynie na rynek japoński – nie wiadomo, czy Sega ma w planach stworzenie międzynarodowej wersji urządzenia z angielskojęzycznymi grami.