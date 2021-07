Sceny z życia małżeńskiego – nowy serial HBO

Sceny z życia małżeńskiego to nowy serial HBO na podstawie klasycznej już historii autorstwa Ingmara Bergmana. Twórcą i reżyserem serialu jest Hagai Levi. Premiera produkcji odbędzie się we wrześniu w HBO i HBO GO.

Sceny z życia małżeńskiego (Scenes from a Marriage) na nowo przedstawią klasyczną już historię miłości, nienawiści, pożądania, monogamii, małżeństwa i rozwodu, tym razem jednak z perspektywy współczesnej amerykańskiej pary. W role główne wcielą się Oscar Isaac (miniserial HBO Kto się odważy) oraz Jessica Chastain (nominowana do Oscara m.in. za rolę w filmie Wróg numer jeden).

Produkcja HBO będzie adaptacją klasycznego już szwedzkiego filmu i miniserialu autorstwa Ingmara Bergmana o tym samym tytule. Autorem oraz reżyserem nowej produkcji jest Hagai Levi (seriale HBO Terapia, Nasi chłopcy oraz serial The Affair).

Serial produkowany jest dla HBO przez Media Res oraz Endeavor. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią: Hagai Levi, Amy Herzog, Michael Ellenberg, Lars Blomgren, Jessica Chastain, Oscar Isaac, Daniel Bergman, Blair Breard.