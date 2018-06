Asus ZenBook Pro 15 z ekranem dotykowym zamiast touchpada

Po co komu jeden ekran, skoro można mieć dwa? Z takiego założenia wyszli projektanci laptopa Asus ZenBook Pro 15 wyposażonego w dodatkowy ekran dotykowy zastępujący touchpada. Będzie on wyposażony we własny zestaw aplikacji i połączenie ze smartfonem.

Asus ZenBook Pro 15 to laptop o 15,6-calowym ekranie głównym w rozdzielczości 4K. W najwyższej konfiguracji użytkownicy będą mogli skusić się na komputer z procesorem Intel Core i9-8950HK, 16 GB RAM, kartą graficzną GeForce GTX 1050 Ti i dyskiem SSD o pojemności 1 TB. Najciekawszym elementem urządzenia jest jednak jego touchpad. Zamiast zwykłej płytki dotykowej Asus umieścił w nim ScreenPad, czyli ekran dotykowy o przekątnej 5,5 cali i rozdzielczości Full HD. Z dodatkowego ekranu można korzystać jak ze zwykłego touchpada, ale po uruchomieniu trybu dodatkowego ekranu użytkownik otrzyma dostęp do szeregu natywnych aplikacji i skrótów. Z poziomu ScreenPada można będzie odtworzyć muzykę, uruchomić kalkulator lub zmieniać ustawienia programów – ekran jest „otwarty” dla deweloperów, którzy mogą przypisać do niego najczęściej używane skróty i opcje. ScreenPada będzie można również zsynchronizować z ekranem smartfona.

Oprócz wersji z ekranem głównym 15,6 cala, Asus zapowiedział również mniejszy, 14-calowy wariant laptopa. Urządzenia powinny być dostępne w sprzedaży już w połowie lipca. Ceny ZenBooka Pro 15 rozpoczynać się będą od ok. 8 000 PLN, a za wyższą konfigurację przyjdzie nam zapłacić znacznie więcej. Czego nie robi się dla produktywności…