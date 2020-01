Samsung chwali się wynikami sprzedaży smartfonów 5G

Spośród popularnych w 2019 roku trendów, łączność 5G okazała się być tym najcieplej przyjętym przez konsumentów i najchętniej wybieranym. Samsung opublikował właśnie statystyki światowej sprzedaży smartfonów z nowym standardem łączności komórkowej, które pokazują, że 5G okazało się być popularniejsze niż przewidywano.

Obecnie w ofercie Samsunga znajduje się pięć telefonów 5G: Galaxy S10 5G, Note 10 Plus 5G, Note 10 5G, A90 5G i Fold 5G. Dostępne są one na różnych rynkach, niektóre tylko w rodzimej Korei, a niektóre na wielu kontynentach. Pierwsza premiera smartfonów 5G od Samsunga przypadła na maj, a do września sprzedano 2 mln egzemplarzy. Analitycy firmy przewidywali, że do końca roku wartość sprzedaży się podwoi. Okazało się jednak, że rozwój popularności 5G w ostatnim kwartale roku będzie znacznie bardziej dynamiczny – ostatecznie nabywców znalazło aż 6,7 mln telefonów. Producent nie podał, który spośród oferowanych modeli okazał się najbardziej popularny, ale zaznaczył, że w 2019 urządzenia Samsunga stanowiły aż 53,9% światowego rynku smartfonów 5G.

W tym roku możemy liczyć na jeszcze większy wzrost popularności 5G. Przyszłotygodniowe targi CES i odbywający się w lutym MWC prawdopodobnie będą zdominowane przez urządzenia wykorzystujące ten typ łączności – nie tylko telefony, ale również sprzęty domowe i rozwiązania motoryzacyjne. Samsung co prawda nie ogłosił żadnej premiery 5G na nadchodzące targi, ale wśród jego propozycji będą sztuczna inteligencja Neon oraz w pełni bezramkowy telewizor.