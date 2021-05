Samsung Smart Monitor w dwóch nowych rozmiarach

Inteligentne monitory od Samsunga zostały stworzone po to, by rozszerzyć możliwości tego urządzenia peryferyjnego – dzięki systemowi operacyjnemu Tizen potrafią one działać także bez połączenia z komputerem. Teraz na rynek trafiły dwa nowe warianty produktu.

Początkowo Smart Monitor dostępny był jedynie w wersji z ekranem 27 i 32 cali, ale teraz producent uzupełnił linię o najmniejszy i największy model. Ten pierwszy, Samsung M5, otrzymał rozdzielczość 1080p i jest przeznaczony do niewielkich pomieszczeń. Osoby, które mogą pozwolić sobie na większy ekran, powinny natomiast zwrócić uwagę na Samsunga M7, z 43-calową matrycą 4K i obsługą standardu HDR10. Ten ostatni otrzymał także dodatkowy port USB-C oraz pilota sterowania wykonanego w całości z plastiku z recyklingu. Pozostałe urządzenia z linii M5, o przekątnej 27 i 32 cali, doczekały się białej wersji kolorystycznej.



Obydwa monitory działają w systemie operacyjnym Tizen, znanym przede wszystkim z inteligentnych telewizorów Samsunga. Dzięki temu potrafią one samodzielnie wyświetlać zawartość z serwisów streamingowych i łączyć się bezprzewodowo z biurowymi usługami chmurowymi, na przykład Microsoft 365. Do dyspozycji otrzymamy także wsparcie dla technologii Samsung DeX, umożliwiającej sparowanie sprzętu ze smartfonem i wyświetlanie pochodzącej z niego zawartości w dużym formacie. Urządzenia potrafią także obsługiwać połączenia Bluetooth. Oficjalne ceny nowych monitorów pozostają nieznane, podobnie, jak ich data premiery.