Nanoleaf prezentuje Pegboard Desk Dock – lampkę, organizer i stację ładowania w jednym

Nanoleaf zapowiedział premierę Pegboard Desk Dock – innowacyjnego, 3-w-1 rozwiązania na biurko, które łączy dynamiczne oświetlenie RGB, funkcjonalne przechowywanie akcesoriów i nowoczesną stację ładowania.

Nowość od Nanoleaf to coś więcej niż tylko lampka – Pegboard Desk Dock oferuje podwójny tryb działania: z jednej strony podświetlany panel typu pegboard pozwalający estetycznie i praktycznie przechowywać akcesoria takie jak słuchawki czy kontrolery, z drugiej – pełnoekranowe oświetlenie RGB do efektów wizualnych. Całość można w każdej chwili obrócić i dopasować do nastroju lub potrzeb – wystarczy kliknąć, unieść i obrócić.

Urządzenie wyposażono w trzy porty (1× USB-A i 2× USB-C) oraz dodatkowe wejście USB-C z funkcją Power Delivery, co pozwala podłączyć kluczowe urządzenia i stworzyć estetyczne, wydajne stanowisko do pracy i rozrywki. Wbudowany system zarządzania kablami dodatkowo pomaga zachować porządek na biurku.

Pegboard Desk Dock korzysta z technologii pełnej personalizacji kolorów znanej z innych produktów Nanoleaf – użytkownik może wybrać jeden z wielu efektów świetlnych, jak „Lava Lamp” czy „Waterfall”, a także tworzyć własne dynamiczne sceny z palety ponad 16 milionów kolorów. Urządzenie integruje się z aplikacją Nanoleaf Desktop App, która umożliwia m.in. synchronizację światła z obrazem na ekranie dzięki funkcji Screen Mirror lub z muzyką dzięki technologii Direct PC Audio Capture.

Instalacja jest szybka i prosta – wystarczy podłączyć Dock do komputera i uruchomić aplikację, aby rozpocząć personalizację stanowiska.

Nanoleaf Pegboard Desk Dock można już zamawiać w przedsprzedaży w Europie na stronie nanoleaf.me w cenie 69,99 EUR.