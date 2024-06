Oferta PlayStation Plus na lipiec: Borderlands 3, NHL 24, Among Us

Sony Interactive Entertainment przedstawiło nową ofertę w subskrypcji PlayStation Plus Essential na lipiec. Wszyscy aktywni subskrybenci będą mogli pobrać na konsole PlayStation 5 i PlayStation 4 tytuły takie jak: Borderlands 3, NHL 24 i Among Us. Gry będą dostępne od wtorku 2 lipca do wtorku 6 sierpnia.

Borderlands 3 to kontynuacja bestsellerowej strzelanki, osadzonej na skraju galaktyki ogarniętej chaosem i przemocą. Tym razem gracze stają przed wyzwaniem pokonania wyznawców szalonego kultu Dzieci Krypty. Gra oferuje niezrównane możliwości personalizacji dzięki czterem nowym, konfigurowalnym Łowcom Skarbów, z unikalnymi umiejętnościami dostosowanymi do różnych stylów gry. Nowe funkcje obejmują nieliniowe misje, wciągającą fabułę oraz tryby kooperacyjne, umożliwiające grę online lub na podzielonym ekranie. Każdy poziom to nowe wyzwania, a wrogowie nieustannie dostosowują swoje taktyki, co sprawia, że każda rozgrywka jest pełna niespodzianek i emocji.

NHL 24 to najnowsza odsłona realistycznej serii hokejowej, która przenosi autentyczną akcję z lodu na ekran. W grze wykorzystano nowy silnik Exhaust Engine, który symuluje intensywność i zmęczenie podczas meczów pod wysokim pressingiem, oferuje dynamiczne efekty zmieniające przebieg gry. Ulepszone ruchy Total Control i nowy system Vision Passing umożliwiają precyzyjne i strategiczne zagrania. Gracze mogą stworzyć swój zespół w NHL 24 Ultimate Team, odtwarzać legendarne momenty w HUT Moments i eksplorować rozszerzony World of Chel z cross-play i przeprojektowanym EASHL. Nowe umiejętności i dostosowujący się wrogowie zapewniają wyzwania przy każdej rozgrywce.

Among Us to unikalna gra online, w której praca zespołowa, perswazja i zdrada odgrywają kluczową rolę! Gracze muszą wykonywać zadania na statku kosmicznym, jednocześnie starając się zidentyfikować Impostorów – sabotażystów, którzy eliminują członków załogi. Nowe funkcje i umiejętności pozwalają graczom na większą kreatywność, a adaptujący się przeciwnicy zapewniają świeże wyzwania w każdej rozgrywce.

Członkowie PlayStation Plus mogą również cieszyć się ekskluzywnymi nagrodami w grze Genshin Impact. W ramach pakietu gracze otrzymają:

160 x Primogems

4 x Krucha żywica

20 x Hero’s Wit

30 x Mistyczna ruda wzmacniająca

150 000 x Mora

Pakiet będzie dostępny od 16 lipca.