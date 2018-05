Samsung QLED 2018: ponad miliard odcieni kolorów, 4K, duże ekrany i Smart TV

Duże przekątne ekranu, rozdzielczość UHD, minimalistyczny design, unikatowe funkcje takie jak Ambient Mode oraz szybki i intuicyjny Smart TV – tak w skrócie opisać można trafiającą właśnie do sklepów ofertę telewizorów Samsung 2018. Składają się na nią telewizory QLED TV (Q9, Q8C, Q7F, Q6F), Premium UHD (seria 8 – 14 modeli) oraz UHD (seria 7 – 41 modeli). Uzupełnienie stanowią jeden model Full HD i jeden HD. Poznajmy szczegóły.

Nowe modele QLED TV oraz UHD łączą wszystko to, co ważne dla widzów: świetną jakość obrazu, sprawniejszą i jeszcze szybszą obsługę oraz piękny design i rozwiązania, dzięki którym korzystanie z telewizora staje się jeszcze bardziej przyjemne. O stałej dbałości o jakość obrazu świadczą między innymi certyfikaty 4K UHD* (CTA), UHD (Digital Europe), Ultra HD Premium (UHD Alliance) oraz potwierdzenie wysokich standardów dotyczących 100% natężenia kolorów i wysokiej jasności przez organizacje VDE*. Oferta świetnie odzwierciedla też zmieniające się potrzeby klientów w zakresie wielkości ekranów. W portfolio znalazło się bowiem aż sześć modeli o przekątnej 75” i jeden o wielkości 82” oraz 17 telewizorów o przekątnej 65 cali. Warto również podkreślić, że oprócz jednego modelu telewizorów HD o przekątnej 32” (N4002) i jednego FullHD (N5002), wszystkie pozostałe modele oferują rozdzielczość Ultra HD (4K).

QLED, kropka kwantowa i ponad miliard odcieni kolorów

Na czele znalazły się telewizory QLED TV 2018, które w tym roku obejmują serię Q9FN, Q8CN, Q7FN i nową Q6FN, w których wykorzystano technologię kropki kwantowej. W ramach tej oferty dostępne są modele z płaskim (F) i zakrzywionym (C) ekranem a litera N oznacza model z 2018 roku. Seria QLED 2018 to połączenie świetnej jakości obrazu z innowacjami w zakresie konstrukcji i funkcjonalności. Za jakość obrazu, nasycone kolory i odwzorowanie ponad miliarda odcieni barw odpowiada m.in. technologia kropki kwantowej oraz procesor Q Engine, odpowiedzialny za mastering kolorów, kontrastu i HDR. Z kolei dzięki HDR Elite opartym na HDR10+ każda scena zostanie wyświetlona perfekcyjnie z optymalnie dopasowaną kolorystyką, kontrastem i wyrazistymi szczegółami. Dodatkowo, najwyższy w ofercie telewizor Q9F oferuje bezpośrednie podświetlenie matrycy z wielostrefowym wygaszaniem, co oznacza jeszcze lepszy kontrast i czernie oraz doskonałą jakość obrazu bez względu na oświetlenie.

Tegoroczne modele QLED zachwycają nie tylko podczas oglądania ulubionych filmów. Nowy tryb Ambient** sprawi, że największy ekran niemal „zniknie” w domowej przestrzeni. Telewizor może wyświetlać kolor lub wzór***, który znajduje się na powierzchni za nim. Może także stać się nośnikiem informacji o pogodzie, godzinie czy naszych własnych wspomnień utrwalonych na zdjęciach. Kolejną nowością w serii QLED TV** na 2018 rok jest One Invisible Connection, czyli jeden cienki przewód, który jednocześnie dostarcza do telewizora prąd i dane audio oraz video z One Connect. To zewnętrzny moduł, do którego podłączymy wszystkie dodatkowe urządzenia (konsola, soundbar, Blu-ray),. Otwiera to zupełnie nowe możliwości w zakresie aranżacji wnętrza – telewizor z powodzeniem może stanąć na środku salonu i stać się jego prawdziwą ozdobą.

Telewizory UHD od 43 do 75 cali

Telewizory UHD (4K) to duża część tegorocznej oferty Samsung. Widzowie znajdą tu modele Premium UHD – NU8002, NU80xx i NU8502 – oraz reprezentantów z serii UHD NU7000, która jako najliczniejsza grupa liczy 41 ekranów o przekątnej od 43 do 75 cali.

Pięknie odwzorowane kolory i świetny kontrast to nie jedyne cechy wyróżniające te telewizory. Fani wirtualnego świata gier z pewnością docenią osiągi serii Premium UHD – Input lag na poziomie od 15 do nieco ponad 30 ms**** zrobi wrażenie i zapewni niemal rzeczywiste doświadczenia. Takie parametry oferowane są w ramach dedykowanego trybu Gra, który teraz włącza się automatycznie. Dodatkowo, dostępny tylko w telewizorach Samsung tryb upłynniania gier, które są dostępne w 30 klatkach na sekundę zapewni konsolowym graczom więcej emocji i szczegółów. Nie zapominajmy także o designie produktów. Tu nowością jest Clean Cable Solution, czyli nowe rozwiązanie konstrukcyjne, które pozwoli estetycznie ukryć przewody w żłobieniach na tylnej obudowie telewizora oraz wyprowadzić jest przez otwór w podstawie.

Wspólny mianownik, czyli szybka i intuicyjna obsługa

To, co łączy tegoroczne modele telewizorów Samsung Ultra High Definition, to nowoczesny design oraz szybki i niezawodny system operacyjny Tizen. Jeśli chodzi o współpracę telewizora z innymi urządzeniami nowością jest – dostępna na urządzenia mobilne z system Android i iOS – aplikacja SmartThings, która ułatwi między innymi proces konfiguracji telewizora. Z poziomu telefonu można będzie m.in. jeszcze szybciej przeglądać i uruchamiać aplikacje, z których chcemy korzystać na dużym ekranie i voilà! Nie pozostaje nic innego, jak tylko wygodnie rozsiąść się na kanapie i cieszyć się filmem, transmisją sportową czy serialem, który zaczęliśmy wcześniej oglądać na smartfonie.