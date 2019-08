Samsung prezentuje smartfonową matrycę 108 Mpix

Aparaty fotograficzne znajdujące się w smartfonach coraz bardziej zbliżają się do pełnoprawnych lustrzanek i bezlusterkowców. Kolejny krok na tej drodze wykonał Samsung, którego współpraca z Xiaomi zaowocowała 108-megapikselową matrycą do urządzeń mobilnych.

Samsung ISOCELL Bright HMX to pierwszy aparat fotograficzny przeznaczony do smartfonów, który posiada ponad 100 milionów pikseli. Będzie on wykonywał zdjęcia w różnej rozdzielczości: w domyślnym trybie technologia Tetracell skompresuje cztery sąsiadujące piksele w jeden, generując tym samym obraz 27 Mpix, który ze względu na ilość skompresowanych informacji będzie jaśniejszy i ostrzejszy od takiego wykonanego klasycznym aparatem 27 Mpix. Oczywiście użytkownicy otrzymają możliwość robienia zdjęć w pełnej rozdzielczości 108 Mpix. Matryca będzie ponadto zdolna do nagrywania filmów w jakości 6K (6016 x 3384) w 30 kl./s, a technologia Smart ISO pozwoli na automatyczne dostosowywanie czułości ISO do warunków oświetlenia.

Matryca jest efektem współpracy Samsunga i Xiaomi. Kiedy możemy spodziewać się nowego aparatu w telefonach producentów? Przemysłowa produkcja podzespołu zacznie się jeszcze w tym miesiącu, a według plotek ISOCELL Bright HMX trafi najpierw do chińskiego smartfona, na przykład zapowiadanego na ten rok Xiaomi Mi Mix 4. Na pewno nie będzie ona stosowana w małych telefonach, ponieważ po prostu się w nich nie zmieści – matryca ma wielkość 1/1,33 cala, co oznacza, że jest niewiele mniejsza od tych wykorzystywanych w aparatach superkompaktowych.