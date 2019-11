Samsung prezentuje PlayGalaxy Link

Możliwość gry w stacjonarne tytuły na platformach mobilnych póki co jest ograniczona: Google Stadia boryka się z problemami wieku dziecięcego, więc jedyną alternatywą pozostaje Steam Link. Sytuację tę chce wykorzystać Samsung, który ogłosił właśnie start testów beta swojej nowej usługi.

PlayGalaxy Link to system, który umożliwia strumieniowanie odtwarzanej na komputerze gry bezpośrednio na smartfona z serii Galaxy. Do skorzystania z niej potrzebny jest komputer z systemem Windows 10 i odpowiednio mocnej specyfikacji (minimum procesor Intel Core i5 lub równorzędny, karta graficzna Nvidia GTX 1060 lub AMD Radeon RX 550 oraz 8 GB RAM). W przeciwieństwie do Steam Linka PlayGalaxy Link jest zoptymalizowany do pracy na połączeniu LTE i 5G. Po zainstalowaniu na pececie i smartfonie aplikacji PlayGalaxy Link można połączyć obydwa urządzenia i strumieniować grę bezpośrednio do smartfona w obrębie jednej sieci.

Usługa jest obecnie w fazie beta; testują ją użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych i Korei. Na chwilę obecną PlayGalaxy Link wspiera wszystkie tegoroczne flagowce Samsunga: Galaxy S10, S10e, S10 Plus i obydwa Note 10. W ciągu kilku następnych dni trafi on także na Galaxy Folda, zeszłoroczną rodzinę flagowców i Galaxy A90 – Samsung planuje co pewien czas dodawać kolejne urządzenia. Należy pamiętać, że do wygodnej gry niezbędny będzie odpowiedni kontroler. Ten widoczny na zdjęciu powyżej nie jest sprzedawany w Europie, dlatego gdy PlayGalaxy Link trafi na nasz rynek, gracze będą musieli poszukać alternatywy.