Samsung prezentuje lokalizatory Galaxy SmartTag

Chociaż niekwestionowanym królem konferencji Samsunga był Galaxy S21 we wszystkich trzech wersjach, to nie jedyna premiera, jaką zafundował nam producent. Poznajmy tagi lokalizacyjne Galaxy SmartTag oraz słuchawki Galaxy Buds Pro.

Galaxy SmartTag i Galaxy SmartTag+ to kompaktowe lokalizatory Bluetooth – wystarczy sparować je z aplikacją Samsung SmartThings i przyczepić je do portfela, walizki czy obroży pupila. Urządzenia są płaskie i kompaktowe, a także wodo- i pyłoodporne w klasie IP53. Ich zasięg to 120 m.



Podstawowa wersja Galaxy SmartTag do wysyłania sygnałów wykorzystuje Bluetooth 5.0 Low Energy, a ta z plusem – łączność radiową UWB; nowe smartfony Galaxy S21+ i S21 Ultra otrzymały kompatybilny transmiter. Należy zauważyć, że lokalizatory będą działały jedynie ze smartfonami, tabletami i innymi akcesoriami z serii Galaxy. Na razie znamy tylko cenę wersji Bluetooth Low Energy – w Polsce kosztowała ona będzie 155 PLN.



Samsung nie zapomniał także o swojej linii słuchawek true wireless. Nowe Galaxy Buds Pro wyglądają bardziej klasycznie od kontrowersyjnych „fasolek” Buds Live, a silikonowe końcówki pozwolą wygodniej umieścić je w kanale słuchowym. Wewnątrz metalicznych wkładek znajdują się dwa przetworniki, 11-milimetrowy woofer i 6,5-milimetrowy tweeter.

Słuchawki mają system aktywnej redukcji hałasu i tryb przezroczystości dźwięku, a gdy wykryją, że noszący je słuchacz zacznie mówić, automatycznie przyciszą muzykę. Do dyspozycji otrzymamy także mikrofony z wbudowaną funkcją tłumienia odgłosów wiatru oraz system śledzenia ruchów głowy podczas oglądania filmów. Ten ostatni będzie działał jedynie z urządzeniami Samsung. Cena Galaxy Buds Pro to 1 000 PLN, a produkt dostępny jest już w przedsprzedaży.