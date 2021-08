Samsung prezentuje Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3

Samsung nie przestaje eksperymentować ze składanymi ekranami. Podczas wczorajszej konferencji Unpacked poznaliśmy aż dwa modele wykorzystujące tę technologię: nastawionego na produktywność Galaxy Z Fold 3 oraz kieszonkowego Galaxy Z Flip 3.

Samsung podkreśla, że tegoroczne odsłony „składaków” są stworzone z myślą o maksymalnej wytrzymałości. Składane ekrany zostały wykonane z ultracienkiego szkła pokrytego warstwami odpornego na zarysowania plastiku. Obudowy telefonów są także wodoodporne w klasie IPX8 – do zabezpieczenia zawiasów posłużyła giętka, ściśle przylegająca uszczelka, która zapobiega dostaniu się wody do wnętrza urządzenia. Sam zawias jest natomiast wykonany z materiałów odpornych na rdzewienie.



Mimo turbulentnych początków, seria Galaxy Z Fold stawała się lepsza z generacji na generację, a ta najnowsza wcale nie jest wyjątkiem. Z Fold 3 otrzymał 7,6-calowy ekran główny 2208 x 1768 px o odświeżaniu 120 Hz i wsparciu dla rysika S-Pen – ma on działać nawet na linii zgięcia – oraz zewnętrzny wyświetlacz 6,2 cala o rozdzielczości 2260 x 832 px i odświeżaniu 120 Hz. Ten pierwszy kryje w sobie jeszcze jedną niespodziankę: aparat do selfie ukryty pod ekranem. Panel zewnętrzny otrzymał klasyczne, okrągłe wycięcie na kamerkę.



Wewnątrz znajdziemy procesor Snapdragon 888, 12 GB pamięci RAM, 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej oraz baterię o pojemności 4400 mAh. Z tyłu umieszczona jest potrójna kamera złożona z głównego „oczka” 12 MP, teleobiektywu 12 MP i 12-megapikselowego aparatu szerokokątnego. Do dyspozycji otrzymamy modem 5G, port USB-C i Wi-fi 6, jak również możliwość bezprzewodowego uzupełniania baterii. Na rodzimym rynku Z Fold 3 to koszt 8 300 PLN w wersji 12/256 GB i 8 800 PLN za 12/512 GB.



Drugie urządzenie, Galaxy Z Flip 3, oparte jest na tych samych zasadach konstrukcyjnych, co większy smartfon. W przeciwieństwie do wyświetlacza zewnętrznego z poprzedniej generacji, który ledwo mieścił zegarek z datą, otrzymało ono 1,9-calowy ekranik 512 x 260 px, na tyle duży, by odczytać na nim podgląd wiadomości z komunikatora. Główny wyświetlacz ma przekątną 6,7 cala, zaś panel AMOLED może pochwalić się odświeżaniem 120 Hz.

Z Flip 3 działa na procesorze Snapdragon 888 z 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Jego bateria ma pojemność 3300 mAh i może być ładowana bezprzewodowo. Do dyspozycji otrzymamy także podwójny aparat główny, złożony z dwóch obiektywów 12 MP, oraz kamerkę do selfie na składanym ekranie (acz tym razem nie będzie ona ukryta pod wyświetlaczem). Mniejszy „składak” od Samsunga będzie kosztował 4 800 PLN w wersji 8/128 GB, zaś 8/256 GB – 5 000 PLN. Obydwa urządzenia trafią do sprzedaży 26 sierpnia.