Samsung OLED S95F – domowa rozrywka wyższego poziomu

Samsung zaprezentował swój najnowszy telewizor OLED S95F – model, który łączy zaawansowaną technologię wyświetlania z mocą sztucznej inteligencji i smukłym designem. To propozycja dla kinomanów, graczy i wszystkich, którzy chcą przenieść domową rozrywkę na zupełnie nowy poziom.

S95F wyposażono w matrycę QD-OLED trzeciej generacji, która osiąga nawet 2000 nitów jasności – wynik do tej pory zarezerwowany dla najlepszych LCD. Dzięki temu HDR prezentuje się tak, jak zaplanowali twórcy: realistyczne światło, kontrastowe cienie i wyraziste detale niezależnie od warunków w salonie. Dodatkowo zastosowana powłoka Glare-Free eliminuje refleksy i odbicia, co docenią właściciele jasnych, przeszklonych wnętrz.

Sercem telewizora jest Procesor AI NQ4 Gen3 z 128 sieciami neuronowymi. Skaluje obraz do 4K, optymalizuje kolory, kontrast i dźwięk, a także dba o płynność ruchu. Do tego S95F odwzorowuje aż 99,99% palety DCI-P3 i posiada certyfikat PANTONE Verified, co gwarantuje naturalne kolory skóry i precyzyjne odcienie.

Na pokładzie znalazł się system audio Dolby Atmos 4.2.2, który można połączyć z soundbarami Samsunga w technologii Q-Symphony. Z kolei gracze mogą liczyć na 4K przy 165 Hz, obsługę VRR, FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync i ultraniski input lag. Wbudowany Game Bar pozwala szybko zmieniać ustawienia podczas rozgrywki.

Telewizor ma zaledwie 11 mm grubości i moduł One Connect, który eliminuje plątaninę kabli. W zestawie znajduje się solarny pilot, który ładuje się światłem otoczenia. Całości dopełnia Tizen OS z setkami aplikacji VOD i integracja z platformą SmartThings – dzięki niej S95F może pełnić rolę centrum sterowania inteligentnym domem.

Samsung OLED S95F to coś więcej niż ekran – to telewizor, który oferuje studyjną jakość filmów i seriali, gaming na poziomie e-sportowym oraz inteligentne funkcje ułatwiające codzienne życie. A do tego prezentuje się jak designerski element wystroju.