Ad image
Newsy

Samsung OLED S95F – domowa rozrywka wyższego poziomu

Nowy król OLED-ów?

Michał Lis
Michał Lis
2 minut(y) czytania

Samsung zaprezentował swój najnowszy telewizor OLED S95F – model, który łączy zaawansowaną technologię wyświetlania z mocą sztucznej inteligencji i smukłym designem. To propozycja dla kinomanów, graczy i wszystkich, którzy chcą przenieść domową rozrywkę na zupełnie nowy poziom.

S95F wyposażono w matrycę QD-OLED trzeciej generacji, która osiąga nawet 2000 nitów jasności – wynik do tej pory zarezerwowany dla najlepszych LCD. Dzięki temu HDR prezentuje się tak, jak zaplanowali twórcy: realistyczne światło, kontrastowe cienie i wyraziste detale niezależnie od warunków w salonie. Dodatkowo zastosowana powłoka Glare-Free eliminuje refleksy i odbicia, co docenią właściciele jasnych, przeszklonych wnętrz.

Sercem telewizora jest Procesor AI NQ4 Gen3 z 128 sieciami neuronowymi. Skaluje obraz do 4K, optymalizuje kolory, kontrast i dźwięk, a także dba o płynność ruchu. Do tego S95F odwzorowuje aż 99,99% palety DCI-P3 i posiada certyfikat PANTONE Verified, co gwarantuje naturalne kolory skóry i precyzyjne odcienie.

Na pokładzie znalazł się system audio Dolby Atmos 4.2.2, który można połączyć z soundbarami Samsunga w technologii Q-Symphony. Z kolei gracze mogą liczyć na 4K przy 165 Hz, obsługę VRR, FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync i ultraniski input lag. Wbudowany Game Bar pozwala szybko zmieniać ustawienia podczas rozgrywki.

Telewizor ma zaledwie 11 mm grubości i moduł One Connect, który eliminuje plątaninę kabli. W zestawie znajduje się solarny pilot, który ładuje się światłem otoczenia. Całości dopełnia Tizen OS z setkami aplikacji VOD i integracja z platformą SmartThings – dzięki niej S95F może pełnić rolę centrum sterowania inteligentnym domem.

Samsung OLED S95F to coś więcej niż ekran – to telewizor, który oferuje studyjną jakość filmów i seriali, gaming na poziomie e-sportowym oraz inteligentne funkcje ułatwiające codzienne życie. A do tego prezentuje się jak designerski element wystroju.

Może cię także zainteresować

Dane klientów Morele.net dostępne w sieci

Tubyliśmy.pl – portal podróżniczy

Nowy monitor LED o grubości niespełna 2cm

Wroom.pl – wyszukiwarka motoryzacyjna

CORSAIR prezentuje nowe obudowy, zasilacze, pamięci RAM i nie tylko

TAGI:
Podziel się tym artykułem
Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
Poprzedni artykuł Jesienne wsparcie dla odporności i dobrego samopoczucia – naturalnie!

Ostatnie newsy

JBL Endurance Zone – nowe otwarte słuchawki sportowe z technologią OpenSound
Newsy
SanDisk prezentuje WD Blue SN5100 NVMe SSD – szybszy dysk dla twórców i profesjonalistów
Newsy
Cate Blanchett nową globalną ambasadorką UNIQLO
Newsy
Nowy Peugeot 308 i 308 SW – francuski styl i przyjemność z jazdy w nowoczesnym wydaniu
Moto Newsy