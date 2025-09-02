Ad image
Jesienne wsparcie dla odporności i dobrego samopoczucia – naturalnie!

Michał Lis
Jesień to czas miękkich swetrów, złotych liści i długich wieczorów przy herbacie. Ale to także okres, w którym nasz organizm potrzebuje dodatkowej troski – chłodniejsze dni, mniejsza ilość słońca i zmieniająca się aura sprawiają, że łatwiej łapiemy infekcje i szybciej tracimy energię. Jak więc zadbać o odporność, skórę i dobre samopoczucie? Najlepiej w sposób naturalny.

Poniżej znajdziesz kilka produktów, które tej jesieni mogą stać się Twoimi sprzymierzeńcami.

1. Premium Colostrum, malina–czarny bez – 169 PLN

Jeśli co roku jesień kojarzy Ci się z niekończącym się katarem i kaszlem, czas postawić na wsparcie odporności od wewnątrz. Colostrum, czyli siara bydlęca, to naturalne źródło immunoglobulin. W duecie z cynkiem, maliną i czarnym bzem tworzy skuteczną tarczę ochronną dla Twojego organizmu. Wygodne saszetki o pysznym smaku malina–czarny bez sprawiają, że łatwo włączysz ten rytuał do codzienności – w domu, pracy czy w podróży.

2. Kwas Omega – 69 PLN

Serca i mózgi również potrzebują troski – zwłaszcza gdy jesienią zwalniamy, ale jednocześnie mierzymy się z większym stresem. Omega-3 TG zawiera czysty olej z dzikich sardeli, dostarczając optymalną dawkę EPA i DHA w naturalnej formie trójglicerydów. To wsparcie nie tylko dla odporności, ale także dla koncentracji i pracy układu krążenia. Certyfikat zrównoważonego rybołówstwa i brak metali ciężkich gwarantują, że sięgasz po suplement, któremu możesz zaufać.

3. Kolagen Premium Shot 10000 mg, owoce leśne – 189 PLN

Jesień to dobry moment, by pomyśleć również o urodzie. Skoncentrowany shot z norweskim kolagenem Seagarden to codzienna dawka składników, które wspierają jędrną skórę, mocne włosy i paznokcie. Orzeźwiający smak owoców leśnych sprawia, że suplementacja staje się małą przyjemnością, a brak cukru, glutenu czy konserwantów – że jest czysta i naturalna. To idealne uzupełnienie pielęgnacji, kiedy skóra narażona jest na chłód i wiatr.

4. Adaptogeny: Ashwagandha & Cordyceps – 79 PLN

Zmieniająca się pogoda często odbija się na naszym nastroju. Tutaj z pomocą przychodzą adaptogeny – naturalne rośliny i grzyby, które wspierają organizm w radzeniu sobie ze stresem. Ashwagandha łagodzi niepokój i wspiera równowagę emocjonalną, a cordyceps dodaje energii. Wystarczy dodać je do kawy lub herbaty, aby stworzyć mały rytuał relaksu i odzyskać wewnętrzny balans.

Naturalna tarcza na jesień

Wzmocnienie odporności, zadbanie o serce i mózg, promienna skóra i równowaga emocjonalna – to wszystko możemy wspierać naturalnie, dzięki mądrze dobranym suplementom. Jesień nie musi oznaczać spadku formy. Wręcz przeciwnie – może być czasem świadomego dbania o siebie i odkrywania nowych rytuałów zdrowia.

Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
