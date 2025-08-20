Toyota stawia na bezpieczeństwo

Toyota konsekwentnie realizuje swoją wizję całkowitego wyeliminowania wypadków drogowych. Kluczową rolę odgrywa tu pakiet Toyota Safety Sense (TSS), który stał się standardem we wszystkich modelach marki – od miejskiego Aygo X, przez popularne crossovery, aż po wodorową limuzynę Mirai.

50 milionów aut z TSS na świecie

Od momentu wprowadzenia TSS w 2015 roku, systemy te trafiły już do ponad 50 milionów samochodów na całym świecie. Ich zadaniem jest zapobieganie kolizjom lub minimalizowanie ich skutków.

Toyota co roku przeznacza równowartość 32,3 mld zł na badania i rozwój, a znacząca część tej kwoty wspiera innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa. Nad rozwiązaniami pracują m.in. Toyota Research Institute i Toyota Collaborative Safety Research Center, które uchodzą za liderów w tej dziedzinie.

Kompleksowa ochrona w standardzie

Pakiet Toyota Safety Sense obejmuje m.in.:

układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS),

inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC),

asystenta utrzymania pasa ruchu (LTA),

układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS),

automatyczne światła drogowe (AHB),

system ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach,

proaktywny asystent jazdy (PDA) ze wspomaganiem kierowania i zwalniania.

Nowoczesne Toyoty korzystają również ze zdalnych aktualizacji (OTA), dzięki którym pakiet TSS może być na bieżąco ulepszany i rozszerzany o nowe funkcje – bez wizyty w serwisie.

Przyszłość z Arene i sztuczną inteligencją

Nowa generacja bezpieczeństwa zadebiutowała w maju wraz z odświeżonym modelem Toyota RAV4. Auto jako pierwsze otrzymało system operacyjny Arene, który pozwala wykorzystać jeszcze bardziej zaawansowaną wersję TSS. Wspiera ją sztuczna inteligencja odpowiadająca m.in. za wykrywanie obiektów wokół pojazdu i monitorowanie stanu kierowcy.

Technologia Arene wkrótce trafi również do kolejnych modeli marki, umacniając Toyotę na pozycji lidera w dziedzinie bezpieczeństwa na drodze.