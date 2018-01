Samsung: Galaxy S9 otrzyma ulepszony aparat

Przecieki i plotki na temat najnowszego flagowca Samsunga pojawiają się w prasie tak często, że sam producent postanowił na nie zareagować. W oficjalnym oświadczeniu wydanym wczoraj podaje datę premiery nowych smartfonów i kusi perspektywą jeszcze lepszego aparatu fotograficznego.

Smartfony zostaną zaprezentowane podczas konferencji Mobile World Congress, która odbędzie się w Barcelonie. Ich premiera zaplanowana została na 25 lutego 2017. Wydarzenie rozpocznie się o 18 i będzie transmitowane przez stronę internetową Samsunga. Jedną informacją dotyczącą samego telefonu, jaką producent podał w ogłoszeniu, jest obietnica jeszcze lepszego aparatu fotograficznego. Być może będzie on wyposażony w szybki i jasny sensor ISOCELL, który Samsung zaprezentował podczas targów CES 2018.

Co jeszcze wiemy o nowych flagowcach Samsunga? W części z nich znajdzie się procesor mobilny Samsung Exynos 9810, ale raczej nie będzie nam dane się nim pobawić. W serii Galaxy S użyty procesor zależy od regionu, dlatego w Polsce najprawdopodobniej otrzymamy dostęp do telefonów wyposażonych w Qualcomm Snapdragon nowej generacji. Na więcej informacji musimy poczekać do lutego.