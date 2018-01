Inteligentne szkła kontaktowe dla diabetyków

Niezbędne przy cukrzycy kontrolowanie odpowiedniego poziomu cukru we krwi wiąże się z koniecznością wykonania inwazyjnego pobrania próbki krwi. Od wielu lat naukowcy próbują opracować łatwiejsze i szybsze metody wykonywania tej diagnostyki. Jedną z nich jest inteligentna soczewka kontaktowa, która sygnalizuje poziom glukozy na czczo.

Za pomysł odpowiedzialna jest grupa naukowców z Korei Południowej. Szkła kontaktowe wykonane są z rozciągliwych, przezroczystych nanorurek, w których osadzony jest grafenowy sensor i dioda LED. Czujnik mierzy poziom cukru we łzach i przekazuje informacje do diody, która zapala się, kiedy wyniki są prawidłowe i gaśnie, kiedy wykryta zostaje nieprawidłowość. Światło emitowane przez diodę jest na tyle dyskretne, aby nie rozpraszać uwagi użytkownika, a sama soczewka jest wystarczająco miękka, aby móc być komfortowo noszona.

Niestety, szkło kontaktowe nie może być wykorzystywane jako pełnoprawny zamiennik badania glukometrem. Poziom glukozy we łzach nie jest bowiem wprost proporcjonalny do poziomu glukozy we krwi i wedle badań może służyć jedynie do przybliżonej diagnostyki poziomu glukozy na czczo. Wykorzystana technologia może być jednak wykorzystywana do bezinwazyjnej diagnostyki pomocniczej lub, po modyfikacji, do podawania niektórych leków.