SpaceX testuje silniki rakiety Falcon Heavy

Po wielu próbach i opóźnieniach, SpaceX nareszcie ruszyło do przodu z programem Falcon Heavy. Na poligonie testowym na Florydzie odbył się statyczny test wszystkich silników rakiety. Dobry wynik testu Elon Musk potwierdził osobiście na swoim Twitterze.

Falcon Heavy to rakieta wyposażona w aż 27 silników. Ich statyczny test został właśnie przeprowadzony mimo ostatnich opóźnień spowodowanych zawieszeniem rządu federalnego USA i wynikających z niego problemów administracyjnych. Zbiorniki rakiety zostały napełnione paliwem, a ona sama – mimo przymocowania do wyrzutni – włączona. Test odbył się w Centrum Kosmicznym Kennedy’ego na Florydzie, skąd model Falcon Heavy wyleci w swój pierwszy lot kosmiczny. Dziś rano Elon Musk potwierdził sukces próby w imieniu SpaceX na swoim Twitterze.

Co oznacza to dla projektu Falcon Heavy, którego celem jest zbudowanie rakiety do przewożenia ciężkich ładunków, której elementy będzie można odzyskiwać i ponownie wykorzystywać? Prognozy są pomyślne – ogłaszana od 2011 roku misja rakiety nareszcie może stać się rzeczywistością. Oczywiście przed Falcon Heavy jeszcze niejeden test, ale każdy z nich będzie przybliżał ją do wyczekiwanego startu.