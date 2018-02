Czy mogę samodzielnie zbudować system smart home?

Pewnie! Jeśli posiadasz w domu urządzenia RTV i AGD, które nie mają wsparcia dla funkcji smart home, możesz wypróbować Sonoff. Składa się on z niewielkich, niedrogich komponentów przekształcających podłączone do nich sprzęty w inteligentne rozwiązania sterowane za pomocą aplikacji lub wirtualnych asystentów.

Do stworzenia podstawowego, funkcjonalnego systemu, wystarczą dwa spośród szerokiej gamy produktów Sonoff. Pierwszym z nich jest przełącznik Sonoff Basic Wi-Fi Switch (około 30 PLN), który rozszerza podłączone do niego urządzenie o możliwość zdalnego włączania i wyłączania. Aby osiągnąć ten efekt można również zainstalować w domu inteligentne gniazdko Sonoff S20 (około 60 PLN), którego zaletą jest to, że może współpracować z każdym akurat podłączonym do niego urządzeniem. Do obsługi przełączników służy aplikacja E-WeLink, która nie tylko umożliwia proste uruchamianie urządzeń, ale również ich programowanie, tworzenie grup sprzętów domowych oraz współpracę z innymi gadżetami.

System Sonoff jest w pełni kompatybilny z innymi rozwiązaniami smart home, w tym Google Home czy Amazon Alexą. Oprócz podstawowych elementów posiada on szereg rozszerzeń, które rozbudowują jego funkcjonalność. Ich instalacja nie sprawi żadnego problemu osobom, które mają chociaż najmniejszą żyłkę do majsterkowania.