ROG gracza, czyli laptopy do zadań specjalnych

Poznaj urządzenia, które na nowo definiują formę laptopa, a to wszystko w jednym celu – by dostarczyć ci perfekcyjnych wrażeń w każdej sekundzie rozgrywki.

ASUS ROG Flow X13

Co wybrać: potężny, ale ciężki komputer gamingowy, czy też leciutki ultrabook bez dedykowanej karty graficznej? Okazuje się, że możesz mieć jedno i drugie. Asus ROG Flow X13 z zewnątrz przypomina klasycznego laptopa do pracy, acz z rewelacyjną specyfikacją: w najwyższej konfiguracji do dyspozycji otrzymasz procesor AMD Ryzen 9 5980HS, 32 GB RAM-u oraz dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650.

Do wyboru masz dwa ekrany: 13-calowy dotykowy panel o rozdzielczości Ultra HD 4K oraz matrycę Full HD 120 Hz, obydwa zgodne ze standardami Pantone i wyposażone w zapobiegającą klatkowaniu technologię Adaptive-Sync. Wyświetlacz jest osadzony na obrotowym zawiasie, pozwalającym korzystać z komputera jak z tabletu.

Dodatkowe tryby pracy nie tylko uprzyjemniają oglądanie filmów lub sporządzanie notatek za pomocą aktywnego rysika, ale także zapewniają wentylatorom skuteczniejszą wymianę powietrza, wspierając system chłodzenia. Całość waży zaledwie 1,3 kg, a jego obudowa w najgrubszym miejscu ma tylko 15,8 mm; to najmniejszy komputer z serii ROG, jaki kiedykolwiek powstał.

Prawdziwa magia rozpoczyna się jednak po podłączeniu do ROG Flow X13 tajemniczego, czarnego pudełka. Kryje się w nim zewnętrzna karta graficzna eGPU, ultramocna GeForce RTX 3080, która natychmiast przejmie funkcję tej zamontowanej na stałe. Wykonana w najnowszej architekturze Ampere, daje ona dostęp do wszystkich next-genowych funkcji dla graczy, w tym ray-tracingu.

O to, żeby układ pracował bez lagów, zadba specjalnie dostosowany interfejs PCIe 3.0 x8; w praktyce działa on szybciej niż standard Thunderbolt 4. Na dodatek moduł eGPU jest stosunkowo lekki – waży zaledwie 1 kg, co w połączeniu z laptopem nie przekracza wagi standardowego komputera gamingowego – a także nie wymaga dodatkowego zasilania, więc możesz zabrać go ze sobą w podróż, bez konieczności pamiętania o dodatkowych przewodach.

Nawet po podłączeniu eGPU, nie powinno zabraknąć ci portów dla dalszych akcesoriów: mamy tu USB-C 3.2 Gen 2, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, USB-A i minijacka, a dodatkowe złącza dostępne są na obudowie zewnętrznej karty.