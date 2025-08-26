Ad image
RØDECaster Video z darmową obsługą NDI

Duża aktualizacja oprogramowania dla twórców wideo

2 minut(y) czytania

Firma RØDE ogłosiła znaczącą aktualizację oprogramowania dla swojego flagowego urządzenia RØDECaster Video. Największą nowością jest pełna obsługa NDI – całkowicie bezpłatnie – a wraz z nią szereg funkcji, które wynoszą to kompaktowe studio produkcyjne na nowy poziom możliwości.

NDI (Network Device Interface) umożliwia przesyłanie wideo w wysokiej jakości i z niskim opóźnieniem przez sieć IP. RØDECaster Video może teraz odbierać do czterech strumieni NDI i wysyłać jeden, bez konieczności stosowania dedykowanego okablowania wideo. Oznacza to łatwą integrację kamer, smartfonów i innych urządzeń kompatybilnych z NDI w jednej sieci.

Aktualizacja obejmuje także aplikację RØDE Capture na iOS, która pozwala wykorzystać iPhone’y jako bezprzewodowe źródła NDI – nawet jednocześnie z przedniej i tylnej kamery. To rozwiązanie idealne m.in. do wywiadów czy dynamicznych realizacji w terenie.

Nowe funkcje obejmują również:

  • Sterowanie kamerami PTZ – pełna kontrola panoramy, pochylenia i zoomu, a także zapisywanie presetów.
  • Zaawansowane narzędzia keyingu – Luma Key, Key Mask oraz precyzyjne przycinanie i cieniowanie dla czystszych efektów.
  • Nakładanie dowolnego źródła wideo jako stałego elementu obrazu (np. picture-in-picture).
  • Automatyczne przełączanie kamer w połączeniu z RØDECaster Pro II i Duo, w zależności od przypisanych kanałów audio.
  • Ulepszenia interfejsu i routingu – m.in. oddzielne miksery dla wyjść HDMI i NDI oraz nowy system podglądu poziomów audio.

„Dodając NDI bez dodatkowych kosztów, dajemy twórcom możliwości produkcji sieciowej, które do tej pory były domeną stacji telewizyjnych. Teraz są one dostępne dla każdego” – podkreśla Damien Wilson, CEO RØDE.

Aktualizacja jest już dostępna bezpłatnie przez aplikację RØDECaster. Więcej informacji: rode.com/products/rodecaster-video

Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
