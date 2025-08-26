OPPO Reno14 5G – sztuczna inteligencja w służbie fotografii i designu

OPPO oficjalnie zaprezentowało w Polsce najnowszą serię smartfonów Reno14 5G, obejmującą modele OPPO Reno14 5G oraz OPPO Reno14 FS 5G. Nowa linia łączy przełomowe rozwiązania fotograficzne oparte na sztucznej inteligencji z efektownym, warstwowym designem w stylu mermaidcore.

Największą nowością jest technologia AI Flash Photography, gwarantująca perfekcyjne doświetlenie nawet w najtrudniejszych warunkach. Flagowy model Reno14 5G otrzymał potrójny flesz – w tym dedykowaną lampę dla obiektywu głównego i telefoto, co stanowi branżowe novum. Wersja FS 5G oferuje z kolei podwójny flesz o dwukrotnie wyższej jasności niż w poprzedniej generacji.

Na pokładzie znalazł się także system Ultra-Clear Low-Light Camera z głównym aparatem Sony 50 MP z OiS oraz peryskopowym teleobiektywem 3,5x. Nowe funkcje AI, takie jak AI Livephoto 2.0, inteligentna edycja zdjęć czy AI-Enhanced 4K HDR Video, pozwalają użytkownikom uzyskać kinową jakość obrazu i kreatywnie obrabiać fotografie.

Design, który przyciąga spojrzenia

Obudowy serii Reno14 5G powstały w unikalnym procesie z wykorzystaniem 12 warstw, tworzących połyskujące tekstury odporne na zarysowania i odciski palców. Modele różnią się detalami: Reno14 5G ma jednolitą szklaną obudowę z aluminiową ramką klasy lotniczej, natomiast FS 5G wyróżnia się subtelnym efektem świetlnym. Wszystkie urządzenia oferują wodoszczelność z certyfikatami IP66, IP68 i IP69.

Komfort użytkowania i wydajność

Smartfony wyposażono w jasne ekrany AMOLED (6,59” i 6,57”) z funkcjami Splash Touch i Glove Mode, pozwalającymi korzystać z urządzenia nawet mokrymi dłońmi czy w rękawiczkach. Procesory MediaTek Dimensity 8350 (Reno14 5G) i Snapdragon 6 Gen 1 (FS 5G), chłodzenie AI Nano Dual-Drive oraz technologia HyperBoost 2.0gwarantują stabilną pracę także podczas długich sesji gamingowych.

AI, które wspiera produktywność

Na smartfonach działa system ColorOS 15, integrujący funkcje Gemini od Google i nowe rozwiązania AI – od tłumaczenia w czasie rzeczywistym po inteligentne porządkowanie dokumentów.

Bateria i szybkie ładowanie

Oba modele wyposażono w akumulatory o pojemności 6000 mAh. Reno14 5G obsługuje szybkie ładowanie SUPERVOOC 80 W, a Reno14 FS 5G – SUPERVOOC 45 W.

Cena i dostępność w Polsce

Nowe smartfony można zamawiać wyłącznie online. Ceny startują od:

2 799 PLN za OPPO Reno14 5G (12/256 GB),

1 899 PLN za OPPO Reno14 FS 5G (12/512 GB).

W przedsprzedaży (26.08–23.09.2025) klienci otrzymają 3 lata gwarancji i 2 darmowe wymiany ekranu w ciągu 24 miesięcy.