Kompletny przewodnik: Automatyczne ekspresy do kawy

W obecnej sytuacji gospodarczej wielu z nas chce zaoszczędzić trochę pieniędzy, dlatego coraz trudniej jest uzasadnić codzienną kawę w kawiarni. Chociaż kompletna konfiguracja ekspresu do kawy to prawdziwa inwestycja, może też zaoferować znaczne, długoterminowe oszczędności, a jednocześnie pozwala uzyskać najwyższej jakości dawkę kofeiny na poziomie baristy, która doda ci energii na cały dzień.

Dlaczego ekspresy automatyczne i półautomatyczne są lepsze?

W porównaniu z innymi metodami parzenia kawy mogą wydawać się zbyt techniczne, skomplikowane i czasochłonne w obsłudze. Ale choć mogą mieć dodatkowe części i akcesoria, są też łatwiejsze w konfiguracji, konserwacji i używaniu, niż mogłoby się wydawać.

Najpierw przyjrzyjmy się, ile różnych rodzajów ekspresów do kawy można dziś kupić i dlaczego (w opinii „T3”) królują ekspresy automatyczne i półautomatyczne. Zaczynamy od najprostszej metody, czyli czajnika, który – jak się domyślacie – podgrzewa wodę przed nalaniem jej do kubka z kawą rozpuszczalną. Następnie mamy french press i kawiarkę – żaroodporny dzbanek, który parzy kawę, dodając gorącą wodę bezpośrednio do zmielonej kawy przed zanurzeniem sitka w celu oddzielenia fusów.

Inne metody obejmują ekspres przelewowy i drip. W pierwszym przypadku stosuje się stożek mieszczący filtr do kawy i zmieloną kawę, który umieszcza się nad kubkiem przed zalaniem gorącą wodą, podczas gdy drugi obejmuje podobny proces, ale na większą skalę. Drip ma zbiornik, który napełnia się wodą, nagrzewającą się i przechodzącą przez zmieloną kawę, znajdującą się w filtrze. Następnie gotowy napój kapie do serwera, ustawionego na gorącej płycie, przygotowując wiele filiżanek naraz, dlatego często widuje się go w biurach.

Jednak najczęściej spotykane ekspresy do kawy to te na kapsułki, automatyczne i półautomatyczne. Ekspresy kapsułkowe wykorzystują kapsułki z kawą do przygotowania różnorodnych kaw. Wystarczy, że napełnisz zbiornik urządzenia wodą, włożysz do środka kapsułkę i wciśniesz przycisk lub przesuniesz dźwignię. Ekspresy do kawy na kapsułki są niezwykle popularne, ponieważ wiele dużych marek, takich jak Nespresso, Starbucks czy Costa Coffee, produkuje i sprzedaje własne ekspresy i kapsułki. Większość maszyn jest stosunkowo niedroga, ale konieczność regularnego kupowania kapsułek kumuluje spore koszta.

Dostępne są też ręczne, automatyczne i półautomatyczne ekspresy do kawy, dzięki czemu możesz niesamowicie zaangażować się w proces parzenia kawy lub pozwolić, aby ekspres zrobił to za ciebie. Ta metoda najlepiej radzi sobie z przygotowywaniem mocnego i skoncentrowanego espresso ze wstępnie zmielonych ziaren. Najwygodniejszym urządzeniem będzie takie, które łączy w sobie ekspres do kawy, młynek do ziaren i spieniacz do mleka w jednym. Ta metoda wykorzystuje wbudowany zbiornik na wodę i młynek do mielenia całych ziaren, które wpadają do kolby. Kawa jest ubijana, zanim przepłynie przez nią gorąca woda pod ciśnieniem w celu przygotowania kawy.

Ekspresy tego typu nie są tanie. Ale chociaż początkowa cena może być szokująca dla osób, które do tej pory używały np. ekspresu kapsułkowego, konserwacja i utrzymanie są stosunkowo proste, a z czasem wydane pieniądze zwracają się nie tylko w kwestii znacząco wyższej jakości naparu.

Znajdź idealny ekspres do kawy

Zdecydowałeś więc, że ekspres automatyczny lub półautomatyczny to gadżet dla ciebie. Ale który wybrać?

Jak zauważysz po prawej stronie, moim ulubionym urządzeniem jest Sage Barista Touch Impress. Model ten jest doskonałym przykładem półautomatycznego ekspresu, w którym użytkownicy mogą spersonalizować swój napój.

Nowsza wersja Touch Impress, wprowadzona na rynek w 2023 roku, wyposażona jest w sprytny ekran dotykowy, który zapewnia użytkownikom porady godne baristy, jak przygotować idealną latte, cappuccino, espresso i nie tylko. Aby skorzystać z tego innowacyjnego ekspresu do kawy, wystarczy dotknąć wybranego napoju, a ekspres wyjaśni, jakiego rodzaju mielenia ziaren potrzebujesz. Kiedy już zdecydujesz, ziarna zostaną zmielone do kolby, którą następnie ręcznie ubijesz jednym ruchem dźwigni.

Touch Impress to doskonały przykład tego, jak będzie wyglądać i działać większość dzisiejszych ekspresów tego typu. Koncentrując się na oddaniu mocy w twoje ręce, możesz spersonalizować całe doświadczenie, podczas gdy ekspres wykonuje ciężką pracę.

W zależności od wybranej marki i modelu, większość ekspresów będzie oferować różne rodzaje kawy, w tym cappuccino, latte, espresso, americano, cafe crema lub tylko mleko i tylko wodę. Ponieważ ekspresy automatyczne i półautomatyczne mogą być dość dużą inwestycją, możliwość wykorzystania ich do przygotowania herbaty, spieniania mleka czy przygotowania kakao daje więcej powodów do zakupu.

Jeśli chodzi o personalizację napoju, większość ekspresów może regulować stopień mielenia ziaren, objętość mielonej kawy przy różnych rozmiarach kolby, temperaturę wody i moc espresso. W przypadku maszyn takich jak Siemens EQ900, który jest bardziej profesjonalnym ekspresem, po pobraniu dostępne są dodatkowe ustawienia, takie jak prędkość parzenia i stosunek kawy do mleka, a także obszerne opcje kaw z całego świata dzięki towarzyszącej aplikacji.

Z czasem wydane pieniądze zwracają się nie tylko w kwestii wyższej jakości naparu

A skoro już mowa o aplikacjach, wiele ekspresów zostało poddanych implementacji nowych technologii i sztucznej inteligencji. Pobierając i korzystając z aplikacji urządzenia, użytkownicy mogą znaleźć dodatkowe ustawienia, opcje dostosowywania oraz inne kawy i gorące napoje, które można dodać do interfejsu.

Ponieważ coraz więcej osób przechodzi na wegański lub roślinny styl życia, nowsze ekspresy do kawy rozwiązały ten problem, oferując różnorodne ustawienia podgrzewania mleka. Większość ekspresów umożliwia personalizację temperatury i piany mleka, w przypadku nowszych modeli mają ustawione programy dla mleka krowiego, sojowego, migdałowego czy owsianego. Mleka alternatywne wymagają innego poziomu podgrzewania, ponieważ łatwiej się przypalają i rozdzielają niż mleko zwierzęce – maszyna to zarejestruje i określi odpowiednią temperaturę i wtrysk powietrza. Taką opcję ma ekspres Sage.

Kiedy już kupisz ekspres, głównymi powtarzającymi się zakupami będą ziarna i mleko. Dostępnych jest wiele akcesoriów do ekspresu do kawy, które zwiększają jego wydajność, ale moim zdaniem niekoniecznie będziesz ich potrzebować, chyba że chcesz zostać profesjonalnym baristą. Większość ekspresów jest dostarczana ze zbiornikiem na wodę i filtrem do niej, kolbą i paroma rozmiarami sitek dla różnych objętości kawy oraz ubijakiem, jeśli ekspres nie jest wyposażony w taki element mechaniczny.

Teraz prawdopodobnie myślisz, mając te wszystkie akcesoria, że czyszczenie ekspresu do kawy jest żmudne. Chociaż ogólna konserwacja jest nieco bardziej czasochłonna niż w przypadku czajnika czy kawiarki, dokładne czyszczenie takiego ekspresu nie jest zbyt trudne. Do najważniejszych elementów, które należy wziąć pod uwagę przy czyszczeniu, należą kolba, tacka ociekowa i spieniacz do mleka. Kolbę i tackę można łatwo wyjąć i przenieść do zlewu w celu szybkiego lub dokładnego wyszorowania, natomiast spieniacz w zależności od modelu może wymagać nieco więcej pracy, aby upewnić się, że się nie zablokuje. Wycieranie go po każdym użyciu zmniejsza gromadzenie się osadów wewnątrz i na zewnątrz, a do większości maszyn dołączona jest szczoteczka do czyszczenia, która pozwala wyczyścić wnętrze. Proste, naprawdę.

Ekspres automatyczny czy półautomatyczny to zdecydowanie inwestycja, ale jeśli poważnie podchodzisz do kawy, jest to oczywisty zakup. Dla tych, którzy piją wiele filiżanek dziennie, poświęcają czas na udoskonalenie swojej latte lub chcą spróbować swoich sił w kreacjach kawowych w stylu baristy, najlepszym wyborem będzie właśnie tego typu produkt.