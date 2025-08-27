Back to school 2025: technologia do nauki i rozrywki

Wrzesień przyszedł szybciej, niż oczekiwaliśmy. Na pewno zbyt szybko dla rodziców, którzy będą kompletować szkolną wyprawkę. Oprócz zeszytów, długopisów i nowego plecaka, coraz częściej na liście szkolnych niezbędników pojawia się tablet czy laptop. Bo nauka w 2025 roku to nie tylko podręczniki – to także dostęp do multimediów, aplikacji edukacyjnych i wygodne narzędzia, które pozwalają rozwijać kreatywność młodych ludzi.

Lenovo dobrze wie, że uczniowie i rodzice szukają sprzętu, który sprawdzi się zarówno w klasie, jak i w domowym zaciszu. Dlatego przygotowało aż dwie promocje, które ułatwią dobre wejście w nowy rok szkolny.

Lekcja numer 1: Słuchawki w prezencie

Do 30 września, przy zakupie wybranego tabletu Lenovo, można odebrać w prezencie słuchawki Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds. Dzięki redukcji hałasu i technologii Bluetooth 5.3 sprawdzą się świetnie zarówno przy nauce języków obcych, jak i podczas odpoczynku z ulubioną książką czy muzyką.

Nauka, która staje się wygodniejsza

Dla ucznia, który spędza długie godziny na odrabianiu lekcji, przygotowywaniu projektów czy nauce języków obcych, kluczowe są przejrzystość ekranu i komfort podczas korzystania z narzędzi. Lenovo Idea Tab Pro został stworzony właśnie z myślą o takich zadaniach. Imponujący 12,7-calowy wyświetlacz 3K pozwala powiększać treści bez utraty jakości, a dołączony rysik Lenovo Tab Pen Plus ułatwia robienie notatek, szkiców i podkreślanie fragmentów tekstu niczym w papierowym podręczniku.

Dla ambitnych i kreatywnych multitaskerów

Są też uczniowie, którzy w czasie wolnym zajmują się rysowaniem, projektowaniem czy montażem wideo i chcą by ich urządzenie nadążało za bardziej wymagającymi aplikacjami. Lenovo Yoga Tab Plus to tablet, który w takich sytuacjach błyszczy najbardziej. Wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 3, aż 16 GB RAM i ultraszybki dysk, działa jak mobilne studio do wszystkiego – od nauki po rozrywkę. Co ważne, w tym modelu znajdziecie również rozbudowanego asystenta AI Now, który umożliwia korzystanie z zaawansowanych możliwości sztucznej inteligencji.

Lekkość i uniwersalność na co dzień

Dla tych, którzy potrzebują kompana na co dzień – lekkiego, prostego, a jednocześnie wystarczająco mocnego – stworzono Lenovo Idea Tab. Z 11-calowym ekranem, ośmiordzeniowym procesorem i czterema głośnikami Dolby Atmos świetnie wpisuje się w rytm dnia, niezależnie od tego, czy chodzi o szybkie notatki na przerwie, wideokonferencję z nauczycielem, czy wieczorne przeglądanie materiałów przed klasówką.

Technologia, która łączy rodzinę

Rodzinne urządzenie, które sprawdzi się zarówno w rękach ucznia, jak i rodziców – to rola, którą dobrze spełnia Lenovo Tab M11. Duży ekran i mocne podzespoły sprawiają, że można na nim uczyć się matematyki, ale też wspólnie rozwiązywać edukacyjne łamigłówki. To propozycja dla tych, którzy chcą mieć w domu wszechstronne, cyfrowe centrum.

Pełna lista modeli objętych promocją i regulamin dostępne są na stronie producenta. Oferta dostępna jest u partnerów Lenovo: Delkom, eLenovo.pl, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, Neonet, Play, RTV Euro AGD, sferis.pl i x-kom. Promocje nie łączą się.

Lekcja numer 2: 15% zniżki na zakupy

Do 13 września w nowym Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie każdy uczeń, który pochwali się swoim świadectwem (niezależnie od ocen), otrzyma 15% zniżki na zakupy powyżej 1 000 PLN. To okazja, by z pomocą ekspertów w Showroomie, dobrać laptop, tablet czy smartfon idealnie dopasowany do potrzeb młodych ludzi.

Lenovo Yoga 7 2-in-1 (14”)

Wszechstronny laptop 2w1 z ekranem OLED i obrotowym zawiasem 360°. Dzięki procesorowi Intel Core Ultra i obsłudze AI sprawdzi się w kreatywnych projektach i nauce. Lekki i mobilny, z rysikiem i ekranem dotykowym, pozwala wygodnie robić notatki na zajęciach i oglądać filmy po lekcjach. Idealny wybór dla studentów i osób uczących się w podróży.

Lenovo Legion Go S (SteamOS)

Pierwsza na świecie konsola, poza Valve, z systemem SteamOS. Wyposażona w procesor AMD Ryzen Z1 Extreme i 8-calowy ekran WUXGA 120 Hz, zapewnia płynność i dostęp do całej biblioteki Steam. Dzięki precyzyjnym kontrolerom Legion TrueStrike i chłodzeniu Coldfront jest gotowa na długie sesje.

Lenovo Legion Pro 5i (16”)

Flagowy laptop gamingowy Lenovo z procesorem Intel Core Ultra i grafiką NVIDIA GeForce RTX 50. 16-calowy ekran OLED WQXGA 165 Hz gwarantuje niesamowite wrażenia wizualne, a system chłodzenia Coldfront: Hyper dba o stabilność w grach. To sprzęt dla graczy i twórców, którzy potrzebują mocy komputera stacjonarnego w mobilnej formie.

Lenovo LOQ 15IRX10

Laptop gamingowy stworzony dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z grami na poważnie. Procesory Intel Core 14. generacji i grafika NVIDIA RTX zapewniają płynną rozgrywkę z ray tracingiem. Wyświetlacz FHD lub QHD z odświeżaniem od 144 Hz sprawdzi się także w codziennej pracy i nauce. Solidne chłodzenie Hyperchamber Cooling gwarantuje spokój podczas intensywnego użytkowania.

Lenovo Yoga Slim 7i (10. gen.) Aura Edition

Smukły i elegancki laptop premium z ekranem 14” OLED WUXGA. Zaprojektowany z myślą o AI, wspiera produktywność i kreatywność – od nauki, po pracę twórczą. Oferuje długie godziny pracy na baterii i błyskawiczne ładowanie, a dzięki technologii Smart Share łatwo połączysz go ze smartfonem. Świetny towarzysz w trakcie intensywnego roku szkolnego.

Promocją objęte są wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Showroomu Lenovo i Motorola w Warszawie przy placu Powstańców Warszawy 9. Regulamin jest dostępny na stronie producenta.

Szkoła w 2025 roku to coś więcej niż lekcje i klasówki. To rozwój pasji, szukanie własnych ścieżek, pierwsze projekty, a czasem – twórcze eksperymenty. Dlatego właśnie odpowiednio dobrana technologia nie tylko ułatwia naukę, ale staje się doskonałym partnerem pierwszych kroków stawianych w działaniach pozalekcyjnych. Lenovo pokazuje, że elektronika może być czymś więcej niż ekranem – może być narzędziem, które inspiruje i pozwala przełożyć marzenia na działanie.