RØDE prezentuje profesjonalne słuchawki NTH-100￼

Specjaliści od rejestrowania dźwięku z RØDE właśnie poszerzyli swoje portfolio. Do oferty firmy dołączyły słuchawki wokółuszne NTH-100, stworzone z myślą o produkcji muzyki, nagrywaniu podcastów oraz cieszeniu się każdą nutą.

Sercem RØDE NTH-100 zostały autorskie przetworniki z 40-milimetrowymi membranami z trzywarstwowego polimeru Mylar, osadzone wewnątrz nauszników o specjalnie wyprofilowanym przekroju. Wykorzystują one rdzenie z czystego aluminium oraz neodymowe magnesy wysokiej jakości. Dzięki tym komponentom, słuchawki dostarczają nam głębokiego, klarownego dźwięku z minimalnymi zakłóceniami. W efekcie, uzyskujemy naturalne brzmienie, idealne do miksowania muzyki, streamingu lub nagrywania podcastów.

Producent zadbał również o wygodę korzystania ze słuchawek. RØDE NTH-100 otrzymały miękkie nauszniki, pokryte luksusową Alcantarą i wypełnione żelem CoolTech, odprowadzającym i rozpraszającym ciepło. Dzięki niemu, nawet długie godziny pracy nad kolejnym utworem będą czystą przyjemnością. Nauszniki zostały wyprofilowane tak, by dopasowywać się do kształtu uszu, a nawet układać dookoła okularów. Alcantarę znajdziemy również na pałąku, wyposażonym w system FitLok, dbającym o precyzyjne dopasowanie słuchawek do głowy.

W zestawie z RØDE NTH-100 znajdziemy 2,4-metrowy, odłączany kabel zakończony minijackiem oraz przejściówkę, umożliwiającą podłączenie go do profesjonalnych urządzeń z portem ¼ cala. Wszystkie dodatki zamknięte zostały wewnątrz wygodnego etui.

Słuchawki RØDE NTH-100 są już dostępne w sprzedaży. Zapłacimy za nie 180 EUR (ok. 840 PLN).