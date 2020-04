Robot Spot od Boston Dynamics pomaga w leczeniu COVID-19

Roboty to doskonali pomocnicy na czas epidemii – pozwalają one zautomatyzować czynności, które w normalnych warunkach byłyby wykonywane przez ludzi. Swoją cegiełkę do walki z COVID-19 dołożył także Spot od Boston Dynamics, tym razem pracujący jako sprzęt telemedyczny.

Spot znany jest przede wszystkim z filmów, na których prezentował powietrzne akrobacje; teraz będzie pomagał w walce z epidemią COVID-19. Robot został wyposażony w specjalny uchwyt na tablet i dwukierunkowy system komunikacji głosowej, co zamieniło go w czworonożne urządzenie do telekonferencji.

Pierwsze testy z udziałem Spota przeprowadzane są od tygodnia w szpitalu Brigham And Women’s Hospital w Bostonie – lekarze wykorzystują go do monitorowania stanu zdrowia zarażonych pacjentów. Robot samodzielnie porusza się między salami, pozwalając im na prowadzenie zdalnego obchodu. Dzięki temu pracownicy służby zdrowia nie muszą narażać się na niebezpieczeństwo podczas wykonywania rutynowych czynności, jednocześnie pozostając w stałym kontakcie z chorymi.

Boston Dynamics zapowiada, że to nie koniec telemedycznych przygód Spota – teraz producent pracuje nad wyposażeniem robota w system pomiaru temperatury ciała, rytmu pracy serca i stężenia tlenu we krwi. W przyszłości może on również otrzymać lampę UV służącą do dezynfekcji szpitalnych pomieszczeń.