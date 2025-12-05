Roborock rusza ze świąteczną promocją

Roborock wystartował z ofertą świąteczną, która potrwa aż do 28 grudnia 2025 r.. To dobra okazja, by uzupełnić domowy zestaw smart-sprzątania – i odzyskać cenne godziny na grudniowy odpoczynek oraz spotkania z bliskimi.

W ramach promocji Roborock przecenia swoje najpopularniejsze modele – od ultrasmukłych robotów, po zaawansowane stacje All-in-One i odkurzacze pionowe.

Najważniejsze propozycje:

Roborock Saros 10R – 3 799 PLN (zamiast 4 399 PLN)

Najniższy robot w portfolio marki (7,98 cm) bez trudu wjeżdża pod meble. System StarSight 2.0 z LiDAR-em i kamerą RGB AI rozpoznaje 108 rodzajów przeszkód i tworzy precyzyjną mapę pomieszczeń.

Roborock Qrevo 5AE – 1 799 PLN (–36% względem 2 799 PLN)

All-in-One z mocą ssania 12 000 Pa, mopowaniem i pełną automatyzacją. Podwójna szczotka DuoDivide oraz technologia FlexiArm pozwalają skutecznie sprzątać narożniki i krawędzie.

Roborock Qrevo Edge 5V1 – 2 299 PLN (zamiast 3 599 PLN)

Klasyczny design, system Dual Anti-Tangle przeciwdziałający plątaniu włosów i moc ssąca HyperForce na poziomie 18 500 Pa.

Roborock F25 Combo – 1 699 PLN (zamiast 2 599 PLN)

Odkurzacz 5w1 z wymiennymi końcówkami, systemem JawScrapers i filtracją 9-Cone Cyclonic. Sprawdza się także jako kompaktowe urządzenie do auta.

Promocja obejmuje również m.in. Roborock F25 RT, Roborock Qrevo Curv oraz Roborock S8 MaxV Ultra, dzięki czemu łatwo dobrać model pod konkretne potrzeby i budżet.

Oferta obowiązuje do 28 grudnia 2025 r. w sklepach partnerskich oraz w oficjalnym e-sklepie Roborock. Ceny mogą różnić się w zależności od sprzedawcy.