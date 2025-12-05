Ad image
Miary Zo już dostępna w TEKKEN 8

Bandai Namco Entertainment Europe ogłosiło, że Miary Zo, ostatnia bohaterka z przepustki 2. sezonu TEKKEN 8, właśnie trafiła do gry. Nowa wojowniczka – określana jako „odrodzony bóg walki” – czerpie inspirację z legend Madagaskaru oraz tradycyjnej sztuki walki Moraingy, wzbogaconej o zwierzęce, dynamiczne ruchy. Towarzyszą jej dwa lemury – Vanilla i Cacao – opisywane jako posłańcy Srebrnego Boga Walki, którzy nadają jej stylowi lekkości i humoru.

Wraz z Miary Zo do gry trafia także świeża arena Baobab Horizon, prezentująca monumentalne baobaby, lokalną architekturę oraz bogatą faunę inspirowaną malgaskimi krajobrazami.

TEKKEN 8 dostępny jest na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC.

