Columbia Sportswear otwiera nowy sklep w Zakopanem

Columbia Sportswear uruchomiła nowy, monobrandowy sklep w zakopiańskim centrum handlowym Krupówki 40. To druga lokalizacja marki przy najpopularniejszej ulicy Podhala — pierwsza powstała tu w 2019 roku. Nowa przestrzeń o powierzchni 160 m² prezentuje pełen przekrój kolekcji jesień–zima 2025 i umożliwia doświadczenie marki w sposób, którego multibrandowe salony nie są w stanie zapewnić.

Columbia, posiadająca ponad 250 patentów, ponownie stawia na innowacje. W nowym sklepie znajdziemy odzież, obuwie i akcesoria do trekkingu, narciarstwa, skitouringu oraz lifestylowych aktywności – wszystkie oparte o technologie chroniące przed niskimi temperaturami.

Najważniejsze rozwiązania na sezon zimowy to:

Omni-Heat Infinity – technologia inspirowana kocami kosmicznymi NASA. Złote kropki odbijają ciepło ciała, regulując temperaturę, a gdy organizm się przegrzewa – pomagają rozpraszać nadmiar ciepła i odprowadzać wilgoć.

Omni-Heat Arctic – izolacja oparta na biomimikrze niedźwiedzi polarnych. Wykorzystuje energię słoneczną, magazynuje ciepło i zapewnia wysoką efektywność przy minimalnej wadze produktów.

Omni-Heat Helix – trójwymiarowe kropki z pianki o zamkniętych komórkach gromadzą ciepło i oddają je, gdy temperatura spada, a jednocześnie zachowują oddychalność materiału.

Wśród kluczowych modeli dostępnych w Zakopanem znalazły się m.in. Cloudview Down Hooded Jacket, Arctic Crest Down Hooded Jacket oraz Crystal Leaf Omni-Heat Helix Full Zip.

— Zakopane jest ulubionym celem miłośników gór i sportów zimowych. Przeniesienie sklepu do Galerii Krupówki jest odpowiedzią na potrzeby konsumentów, którzy oczekują doświadczenia wykraczającego poza klasyczne zakupy — mówi Rafał Tyszkiewicz, Country Manager Poland w Columbia Sportswear.

Produkty Columbia z kolekcji F25 dostępne są również m.in. w sklepie marki w Warszawie (Westfield Mokotów), a także w Trekker Sport, Intersport, Buty Jana oraz online: sklep-columbia.pl, 8a.pl, modivo.pl, sportano.pl, answear.com, intersport.pl, butyjana.pl i sportroom.pl.