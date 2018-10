LG V40 ThinQ z narzędziem do tworzenia kinografik

Na kilka dni przed premierą LG ujawnia kilka nowych ciekawostek dotyczących tegorocznego flagowca. Jedną z nowości, która ma przyciągnąć miłośników fotografii, jest tryb Cine Shot służący do tworzenia kinografik.

Kinografiki to połączenie fotografii i filmu. Polegają one na wprawieniu w ruch jednego z elementów nieruchomego zdjęcia, co sprawia wrażenie, że świat dookoła niego zatrzymał się. Zapętlająca się animacja zostaje następnie zapisana jako plik GIF lub MP4. Wykonanie kinografu konwencjonalnymi metodami wymaga uprzedniego nagrania filmu i obróbki kadr po kadrze w programie graficznym. LG Cine Shot ma upraszczać ten proces. Po uruchomieniu trybu zostaniemy poproszeni o nagranie trzysekundowego materiału i wybranie, który element kadru powinien pozostać ruchomy, zaznaczając go palcem na ekranie. Animacja może się zapętlać lub naprzemiennie odtwarzać do przodu i od tyłu. Gotowa kinografika zostanie zapisana w jakości 1080p lub jako GIF.

Cine Shot to tylko jeden z wielu nowych trybów fotografii w V40 ThinQ, które obiecuje LG. Telefon ma być wyposażony łącznie w pięć aparatów: dwa z przodu, trzy z tyłu. Ponadto do dyspozycji użytkowników oddany zostanie ekran z wcięciem, procesor Snapdragon 845 i 6 GB RAM-u, a także liczne dodatki audio. Oficjalna premiera telefonu odbędzie się już w tym tygodniu.