UNIQLO × NEEDLES – minimalistyczny luksus i japońska precyzja

UNIQLO po raz pierwszy łączy siły z kultową japońską marką NEEDLES, tworząc kolekcję polarów, która jest kwintesencją prostoty, jakości i subtelnego wyrafinowania. Premiera linii zaplanowana jest na 30 października 2025 r., a produkty trafią do sprzedaży w sklepach UNIQLO Wars Sawa Junior oraz UNIQLO Arkadia, a także online.

Nowa kolekcja to reinterpretacja kultowego polaru UNIQLO przez pryzmat estetyki NEEDLES – marki założonej w 1995 roku przez Keizo Shimizu, twórcę legendarnego butiku NEPENTHES w tokijskim Jingumae. Efektem tej współpracy są trzy wyjątkowe modele, w których każdy detal ma znaczenie:

Fleece Full-zip Jacket (229,90 PLN) – inspirowana stylem vintage z lat 70., z nowoczesną, luźną sylwetką i subtelnym nawiązaniem do charakterystycznych barw NEEDLES.

Fleece Oversized Cardigan (179,90 PLN) – dostępny w wersji jednokolorowej oraz w paski; reinterpretacja klasycznego wzoru NEEDLES w minimalistycznej formie UNIQLO.

Fleece Wide Pants (179,90 PLN) – proste, eleganckie spodnie z delikatnymi lampasami w kolorze materiału.

Kolekcja utrzymana jest w spokojnych, ponadczasowych tonach: czerni, szarości, beżu i purpury. Wszystkie elementy mają charakter unisex, idealnie wpisując się w estetykę współczesnego stylu życia – wygodnego, funkcjonalnego i świadomego.

„Dodając motyw motyla i unikalne sylwetki do flagowego polaru UNIQLO, stworzyliśmy ikoniczne, wyjątkowe elementy garderoby. Cieszymy się, że świat NEEDLES dotrze do szerszego grona odbiorców” – mówi Keizo Shimizu.

Zarówno UNIQLO, jak i NEEDLES czerpią z filozofii mniej znaczy więcej. Projekty z kolekcji łączą komfort codziennego ubioru z wyrafinowaną estetyką, typową dla japońskiego designu. To ubrania, które nie krzyczą logotypami, lecz budują wizerunek poprzez detal, krój i materiał.

Kolekcja UNIQLO × NEEDLES dostępna będzie od 30 października 2025 r. w salonach UNIQLO w Warszawie oraz online.

Więcej informacji: www.uniqlo.com | www.needles.jp