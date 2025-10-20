Roborock F25 Ultra debiutuje w Polsce

Marka Roborock wprowadza na polski rynek F25 Ultra – najnowszy odkurzacz myjący klasy premium, który jako pierwszy w swojej kategorii łączy czyszczenie parą i gorącą wodą. Nowy model wykorzystuje technologie VaporFlow i WaveFlow, by usuwać nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia, jednocześnie dezynfekując powierzchnie i chroniąc delikatne podłogi drewniane.

Sekret skuteczności F25 Ultra tkwi w połączeniu pary o temperaturze 150°C oraz gorącej wody o temperaturze 86°C. W praktyce oznacza to szybkie rozpuszczanie tłustych, zaschniętych plam bez ryzyka uszkodzenia podłoża – testy potwierdzają, że temperatura na podłodze utrzymuje się na bezpiecznym poziomie ok. 80°C. Wbudowany dozownik detergentu automatycznie dobiera jego ilość, dzięki czemu jedno pociągnięcie wystarcza, by uzyskać efekt idealnie czystej powierzchni.

– F25 Ultra to nasz najbardziej zaawansowany odkurzacz myjący, zaprojektowany dla osób, które oczekują perfekcyjnej czystości bez kompromisów. Łączy technologię, wygodę i bezpieczeństwo użytkowania, oferując rezultaty, których do tej pory nie zapewniało żadne urządzenie tej klasy – mówi Luiza Jakubowska, PR Manager Roborock w Polsce.

Nowy F25 Ultra oferuje moc ssania 22 000 Pa oraz system SlideTech 2.0 – inteligentne koła sterowane algorytmami AI, które automatycznie dostosowują prędkość i kierunek pracy do rodzaju podłoża. Nowa szczotka JawScrapers eliminuje problem plątania się włosów i sierści, a niebieskie podświetlenie LED pozwala łatwiej dostrzec zabrudzenia pod meblami.

Dzięki aplikacji mobilnej Roborock użytkownik może kontrolować proces sprzątania z dowolnego miejsca. Konstrukcja szczotki umożliwia mycie od krawędzi do krawędzi, co eliminuje problem zabrudzeń przy ścianach i listwach.

Roborock F25 Ultra sam dba o swoją czystość – system samoczyszczenia parą w temperaturze 150°C oraz suszenie gorącym powietrzem (95°C) skutecznie eliminują bakterie i nieprzyjemne zapachy. Urządzenie posiada certyfikat TÜV SÜD, potwierdzający bezpieczeństwo dla drewnianych powierzchni. Specjalnie zaprojektowana dysza minimalizuje kontakt użytkownika z gorącą parą, czyniąc sprzęt bezpiecznym i wygodnym w codziennym użytkowaniu.

Roborock F25 Ultra jest dostępny w Polsce od 20 października 2025 r. w promocyjnej cenie 2 999 PLN. Urządzenie można kupić w oficjalnym sklepie marki: roborock.pl.