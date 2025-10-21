TEST: Samsung 9100 Pro SSD

Samsung długo kazał czekać na swoją odpowiedź wobec dysków SSD opartych na popularnym kontrolerze Phison E26. Model 9100 Pro miał być właśnie tym – przeciwwagą dla rozwiązań z PCIe 5.0. Niestety, zamiast mocnego uderzenia, otrzymaliśmy produkt, który wydaje się… spóźniony i przeciętny.

Zacznijmy od prędkości. Owszem, 9100 Pro oferuje dobre osiągi – ale tylko na papierze. W testach syntetycznych jego maksymalna prędkość sekwencyjnego odczytu zbliża się do 14 GB/s, a zapis przekracza 11 GB/s. Warto podkreślić, że modele o pojemności 1 TB i 2 TB oferują nieco gorsze parametry w porównaniu do wersji 4 TB. Problem w tym, że to poziom, do którego konkurencja dotarła już dobre kilka miesięcy temu. W wielu scenariuszach użytkowych – zwłaszcza przy losowym dostępie do danych – Samsung wyraźnie ustępuje topowym konstrukcjom z kontrolerem Phison E26 i pamięciami Microna.

Niestety, Samsung nie zdecydował się na wprowadzenie żadnej istotnej innowacji. Choć 9100 Pro bazuje na autorskim kontrolerze firmy i pamięciach V-NAND 8. generacji, w praktyce nie przekłada się to na realną przewagę ani pod względem wydajności, ani trwałości. Ba, konkurencyjne modele oferują dziś lepsze czasy dostępu, mniejsze opóźnienia i wyższą efektywność energetyczną.

Co gorsza, chłodzenie 9100 Pro pozostawia sporo do życzenia. Samsung, co prawda, oferuje wersję z radiatorem, ale jego skuteczność jest przeciętna. Pod obciążeniem temperatury szybko rosną, co prowadzi do throttlingu i spadków wydajności. Wersja bez radiatora? Prawdziwa pułapka termiczna – do użycia wyłącznie z bardzo wydajnym chłodzeniem obudowy.

Kolejny zawód to cena. Samsung nie jest już tym samym liderem rynku SSD co kilka lat temu, a mimo to wycenia swój model, jakby wciąż nim był. 9100 Pro w wersji 2 TB kosztuje zauważalnie więcej niż równie pojemne (i często szybsze) modele konkurencji – m.in. od Sabrenta, Corsaira czy Sandisk. Trudno więc mówić o atrakcyjnym stosunku ceny do możliwości.

Nie pomaga też zbyt zachowawcze podejście do oprogramowania. Samsung Magician oferuje co prawda monitoring i podstawową diagnostykę, ale brakuje nowości, które mogłyby realnie podnieść wartość użytkową dysku – np. inteligentnego zarządzania temperaturą, bardziej zaawansowanych narzędzi analitycznych czy automatycznych profili oszczędzania energii.

Na tym poziomie cenowym i z takim opóźnieniem debiutu, można było oczekiwać czegoś więcej. Samsung 9100 Pro nie jest produktem złym – ale w obliczu tego, co oferuje konkurencja, trudno go polecać. To przykład produktu, który bardziej próbuje nadążyć za trendami, niż je wyznaczać. A to nie przystoi firmie z takim dziedzictwem technologicznym.

Specyfikacja

CENA Od 759 PLN

Od 759 PLN POJEMNOŚĆ 1, 2, 4, 8 TB

1, 2, 4, 8 TB FORMAT M.2

M.2 INTERFEJS PCIe NVMe 5.0 x4