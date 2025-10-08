Ad image
Robert Plant nie zwalnia tempa – nowy album Saving Grace już dostępny

Nowy rozdział w muzycznej podróży artysty

Marcin Kubicki
Legenda rocka powraca z projektem, który dojrzewał przez sześć lat. Robert Plant – niegdyś frontman Led Zeppelin, dziś mistrz muzycznej introspekcji – wydał właśnie album Saving Grace, stworzony z nowym zespołem uznanych muzyków i współpracowników.

Wraz z wokalistką Suzi Dian, perkusistą Olem Jeffersonem, gitarzystą Tony’m Kelseym, multiinstrumentalistą Mattem Worleyem (banjo, skrzypce) oraz wiolonczelistą Barneyem Morse’em-Brownem, Plant przygotował dziesięć utworów, które wciągają słuchacza w podróż przez krajobrazy muzyki korzeni – od bluesa i folku po gospel i alt-country.

Na płycie znalazły się interpretacje klasyków Memphis Minnie i Blind Williego Johnsona, a także współczesne kompozycje autorstwa m.in. Boba Mosleya (Moby Grape), Marthy Scanlan, Mimi Parker i Alana Sparhawka (Low), Sarah Siskind oraz The Low Anthem.

Plant i Suzi Dian śpiewają w harmonii, podczas gdy zespół rekonfiguruje ulubione muzyczne elementy Planta: blues, celtyckie brzmienia i arabskie klimaty” – napisał New York Times, określając Saving Grace jednym z najbardziej wyczekiwanych albumów tej jesieni.

Prace nad płytą rozpoczęły się w 2019 roku w domu Planta na walijskim pograniczu. Nagraniom towarzyszyła surowa, organiczna atmosfera – muzycy często grali w stodole lub na świeżym powietrzu, czerpiąc z ducha miejsca i naturalnej akustyki.

W najbliższych miesiącach Robert Plant & Saving Grace wyruszą w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, by zimą zagrać serię koncertów w Wielkiej Brytanii.

Płytę zamówisz lub posłuchasz tutaj.

Autor:Marcin Kubicki
Od jedenastu lat redaktor naczelny Magazynu T3. Ekspert w dziedzinie nowych technologii. Częsty gość programów radiowych i telewizyjnych. Prowadzący konferencji technologicznych. Autor wydawnictw książkowych o grach oraz organizator koncertów. Pasjonat muzyki, kina i literatury.
