Wywiad: Ramisz – lepiej późno niż w ogóle

Ramisz, wieloletni członek jednego z najbardziej popularnych zespołów rockowych w Polsce, Happysad, wreszcie debiutuje solowym albumem Lepiej późno niż w ogóle. Artysta,pochodzący z Pabianic, od dziesięciu lat zdobywał największe sceny muzyczne w kraju. Jego solowa twórczość oscyluje wokół szeroko pojętej alternatywy, gdzie nie boi się długich partii gitarowych, syntezatorowych romansów ani chwytliwych form piosenkowych.

Album Lepiej późno niż w ogóle to emocjonalna podróż przez zakamarki duszy Ramisza. Melancholijne i energetyczne brzmienia gitarowe, inspirowane zespołami takimi jak Radiohead i Myslovitz, przenoszą słuchaczy w refleksyjne rejony. Ramisz jest znany z tworzenia chwytliwych refrenów, co potwierdzają jego wcześniejsze single jak Mars, Czasy wietrzne i Lepszy czas.

Najnowszy singiel, +/-, to najbardziej gitarowy utwór na płycie, opowiadający o trudnym uczuciu obojętności po długoletnim związku. Ramisz śpiewa o stanie, w którym emocje są stłumione, a myśli o niedawnym partnerze nadal wywołują mieszane uczucia od tęsknoty po wściekłość. Teledysk do +/- stworzony przez Konrada Śniadego to groteskowy obraz towarzyszący premierze utworu. Album Lepiej późno niż w ogóle dostępny jest w serwisach streamingowych oraz w wersji fizycznej na stronie 33 Records. Zapraszamy do odkrycia emocjonalnej głębi debiutanckiego albumu Ramisza i dołączenia do jego muzycznej podróży.

Wywiad zrealizowany w ramach programu Music Insider, którego patronem medialnym jest „Magazyn T3”.