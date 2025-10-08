Ad image
Maanam wraca na scenę wspomnień

Kultowa ścieżka dźwiękowa Czuję się świetnie po 40 latach na winylu i CD

Marcin Kubicki
Marcin Kubicki
1 minut(y) czytania

Po czterech dekadach od premiery filmowego zapisu trasy Maanamu z lata 1983 roku, fani zespołu mogą wreszcie usłyszeć ten materiał w nowym, zremasterowanym wydaniu. Czuję się świetnie, unikatowa ścieżka dźwiękowa dokumentująca legendarną trasę koncertową promującą album Nocny patrol, trafiła właśnie do sprzedaży w formacie winylowym i CD.

To wyjątkowe wydawnictwo stanowi autentyczny zapis energii Maanamu u szczytu kariery – zespół w kapitalnej formie, Kora pełna charyzmy i poetyckiej siły, a publiczność rozgrzana do czerwoności. Na płycie znalazły się żywiołowe, koncertowe wersje takich klasyków jak „Zdrada” i „Raz-dwa-raz-dwa”, a także wcześniej niepublikowane intro Kory do ballady „Jestem kobietą”. Nie zabrakło też wirtuozerskich solówek Ryszarda „Placho” Olesińskiego, które dziś brzmią jak zapis złotej ery polskiego rocka.

Album, pierwotnie wydany tylko raz – w 1984 roku na kasecie magnetofonowej – przez lata pozostawał białym krukiem wśród kolekcjonerów. Nowa edycja została cyfrowo odrestaurowana i wzbogacona o archiwalne fotografie Krzysztofa Wellmana, a także wyjątkowe bonusy – w tym prawdziwą perełkę: Korę recytującą Szekspira.

Wydawnictwo dedykowane jest pamięci zmarłego w 2025 roku gitarzysty Maanamu, Ryszarda „Placho” Olesińskiego (1954–2025) – hołd dla jego talentu i nieocenionego wkładu w historię polskiego rocka.

Album można kupić np. tutaj.

Autor:Marcin Kubicki
Od jedenastu lat redaktor naczelny Magazynu T3. Ekspert w dziedzinie nowych technologii. Częsty gość programów radiowych i telewizyjnych. Prowadzący konferencji technologicznych. Autor wydawnictw książkowych o grach oraz organizator koncertów. Pasjonat muzyki, kina i literatury.
