Rituals The Private Collection – zapach, który staje się doświadczeniem

Są domy, które pachną wspomnieniami. Takimi, które zostają z nami na długo po tym, jak zgasną świece i ucichnie muzyka. Właśnie do takich chwil stworzono The Private Collection – linię, w której marka Rituals celebruje sztukę perfumiarstwa, przenosząc ją z paryskich pracowni do naszych salonów, sypialni i kuchni.

To coś więcej niż zapach – to emocja w płynie. Cztery linie: Fresh, Floral, Sensual i Woody, stworzone przez najlepszych perfumiarzy świata, pozwalają dobrać aromat do nastroju i pory dnia. Hibiskus o poranku, oud wieczorem – każdy z nich ma swoją opowieść.

Nowe zapachy, które budzą zmysły

Hibiscus Dream Home Perfume – to promienny, radosny zapach do wnętrz, w którym musująca bergamotka i soczysta gruszka spotykają kwiat hibiskusa i subtelną wetywerię. Idealny, by dodać energii przestrzeni, w której zaczynasz dzień.

Velvet Oudh Home Perfume – głęboki, zmysłowy aromat oudu, róży i szafranu otula dom orientalnym ciepłem i nutą luksusu. Tworzy atmosferę spokoju, wyrafinowania i miękkiego światła.

Oba zapachy zamknięto w eleganckich, szklanych butelkach wielokrotnego użytku, które można napełnić ponownie dzięki refillom.

Nowości uzupełniają również zapachy Cashmere Rose i Mystic Cedar, a odświeżone linie Savage Garden, Royal Tea i White Basil zyskały nowy, świeży wizerunek.

Adwent pachnący luksusem

W tym roku Rituals wprowadza wyjątkowy sposób na celebrowanie oczekiwania – Kalendarz Adwentowy Private Home. To elegancki zestaw, w którym znajdziemy m.in. świecę, patyczki zapachowe, mydło i perfumy do wnętrz z kolekcji Private Collection. Każdy tydzień przynosi nowy aromat, tworząc rytuał przyjemności, który można przeżywać samemu lub podarować komuś bliskiemu.

Nowy wymiar spokoju: kadzidełka stożkowe Incense Cones

Zapach może być również medytacją. Incense Cones od Rituals – naturalne stożki kadzideł wykonane z drewna i olejków eterycznych – tworzą atmosferę wyciszenia i skupienia. Dostępne w czterech kompozycjach: Royal Tea, Hibiscus Dream, Suede Vanilla i Mystic Cedar. Eleganckie aluminiowe opakowanie pełni jednocześnie funkcję podstawki, a każdy stożek pali się przez około 15 minut, wypełniając wnętrze delikatnym, kojącym dymem.

Elegancja w codziennym rytuale

Nowe szklane zestawy do kuchni – Hand Wash & Hand Balm – to połączenie luksusu i troski o dłonie. Formuła bez mydła, z dodatkiem roślinnej gliceryny i betainy, delikatnie oczyszcza i nawilża skórę, pozostawiając ją miękką i pachnącą. Żłobione, w pełni refillowalne butelki zamieniają kuchenny blat w małą oazę stylu i harmonii.

The Private Collection to zaproszenie do świata, w którym zapach nie jest dodatkiem, lecz częścią codziennego rytuału. Bo dom – tak jak perfumy – ma swój charakter. Warto, by pachniał pięknie.

Nowe linie zapachowe Rituals The Private Collection:

Fresh • Floral • Sensual • Woody

Nowe kompozycje: Cashmere Rose, Hibiscus Dream, Velvet Oudh, Mystic Cedar

Dostępne refille i zestawy świąteczne od listopada 2025.