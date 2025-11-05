Black Friday z Roborock – miesiąc inteligentnych okazji

Listopad to ulubiony czas łowców okazji – i w tym roku marka Roborock daje powód, by rozpocząć święto promocji wcześniej niż zwykle. Zamiast jednodniowego szaleństwa, Black Friday z Roborock trwa cały miesiąc – od 3 listopada do 1 grudnia 2025 r. – oferując rabaty sięgające nawet 49% na roboty sprzątające i odkurzacze z najwyższej półki.

To świetny moment, by zrobić prezent sobie (i swojemu domowi), a przy okazji zyskać trochę więcej wolnego czasu na to, co naprawdę ważne – odpoczynek, rodzinę, życie.

Black Friday bez pośpiechu

Roborock wychodzi naprzeciw wszystkim, którzy nie lubią działać pod presją. Całomiesięczna promocja pozwala dobrać sprzęt do swoich potrzeb i stylu życia – spokojnie, z pełną świadomością wyboru. W obniżonych cenach znalazły się zarówno flagowe modele z najbardziej zaawansowaną technologią, jak i kompaktowe urządzenia o świetnym stosunku jakości do ceny, dostępne w oficjalnym sklepie Roborock i u partnerów handlowych.

Technologia, która sprząta za Ciebie

Wśród najciekawszych ofert znalazł się Roborock Saros 10R – ultrasmukły robot o wysokości zaledwie 7,98 cm, który bez trudu wjeżdża pod meble. Dzięki systemowi StarSight 2.0, łączącemu czujniki LiDAR i kamerę RGB z algorytmami AI, urządzenie precyzyjnie mapuje przestrzeń i unika aż 108 typów przeszkód. W listopadzie jego cena spada do 3 899 PLN (zamiast 4 399 PLN).

Dla wymagających idealnym wyborem będzie Roborock Qrevo 5AE – prawdziwy kombajn sprzątający All-in-One. Moc ssania 12 000 Pa, podwójne szczotki DuoDivide, technologia FlexiArm docierająca do narożników i automatyczna stacja dokująca, która sama opróżnia, myje i suszy mopy – to zestaw funkcji, który pozwala całkowicie zapomnieć o sprzątaniu. W promocji Qrevo 5AE kosztuje 1 899 PLN, czyli aż 32% taniej.

Z kolei miłośnikom tradycyjnych form czyszczenia spodoba się Roborock F25 Ace – pionowy odkurzacz 2-w-1, działający na sucho i mokro. Dzięki technologii JawScrapers, automatycznemu wykrywaniu zabrudzeń i napędowi wspomagającemu ruch, sprzątanie staje się niemal bezwysiłkowe. Cena? 1 599 PLN zamiast 1 899 PLN.

Szeroki wybór dla każdego domu

W promocyjnej ofercie znalazły się także inne modele: Qrevo Edge 5V1, Saros 10, Qrevo EdgeT i Q10 VF – wszystkie dostępne w różnych konfiguracjach i kolorach, dopasowanych do stylu wnętrza i wielkości mieszkania.

Miesiąc, w którym dom sprząta się sam

Promocje Roborock potrwają do 1 grudnia 2025 roku i obejmują pełną gamę urządzeń – od robotów myjących po odkurzacze pionowe. Wszystkie produkty dostępne są w e-sklepie Roborock oraz w sieci partnerów handlowych.

To doskonały moment, by zaprosić do swojego domu odrobinę inteligentnej technologii – i spokój, który przychodzi, gdy czystość dzieje się sama.

Sprawdź szczegóły promocji i kup w wyjątkowej cenie: pl.roborock.com