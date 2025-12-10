Samsung stawia na Quantum Dot w ponad 20 modelach na 2025 rok

Kropki kwantowe od lat pozostają jednym z najważniejszych filarów wysokiej jakości obrazu, a Samsung – ich najbardziej konsekwentnym propagatorem – w 2025 roku stawia na nie jak nigdy dotąd. W tegorocznej ofercie producent ma już ponad 20 telewizorów wyposażonych w technologię Quantum Dot, obejmujących serie QLED, Neo QLED Mini LED oraz Samsung OLED (m.in. S85 55”, S90 65”, S95F 55/65/77”).

Czym właściwie są kropki kwantowe?

Choć brzmią jak koncept z lekcji fizyki, kropki kwantowe to maleńkie nanocząsteczki – 10 tys. razy cieńsze niż ludzki włos – które pod wpływem światła emitują wyjątkowo czysty, nasycony kolor. W telewizorach Samsung (serii QLED i Neo QLED) ich źródłem oświetlenia są niebieskie diody LED. Rezultat? Intensywne, naturalne barwy, głębia scen i oszałamiające efekty HDR, bez efektu mieszania się kolorów.

Dekada pracy nad Quantum Dot

Samsung rozwija Quantum Dot od dziesięciu lat – pierwsze modele SUHD pojawiły się w 2015 roku. Każda kolejna generacja przynosiła poprawę stabilności, wydajności i precyzji odwzorowania barw. Efekt doceniają zarówno kinomaniacy, jak i fani sportu czy gracze, bo telewizory z QD oferują wysokiej klasy obraz w każdych warunkach oświetleniowych i długotrwałą jakość.

Certyfikat TÜV Rheinland: tylko „prawdziwe” QLED-y

Nie każdy telewizor reklamowany jako QLED faktycznie wykorzystuje pełną warstwę Quantum Dot. Dlatego szczególne znaczenie ma przyznany Samsungowi certyfikat „Real Quantum Dot Display” od TÜV Rheinland. Poświadcza on zgodność z normami IEC oraz realne zastosowanie pełnej warstwy QD i niebieskich diod LED.

W 2025 roku certyfikat otrzymało dziewięć modeli Samsung:

Neo QLED 8K: QN990F, QN950F

Neo QLED 4K: QN90F, QN85F, QN80F, QN70F

QLED 4K: Q8F, Q7F, Q6F

To szeroki przekrój urządzeń od segmentu premium 8K po modele 4K o świetnym stosunku ceny do możliwości.

Dla kogo które modele?

QN990F – propozycja dla tych, którzy chcą absolutnego topu i kinowych wrażeń 8K.

QN90F / QN85F / QN80F / QN70F – idealne 4K dla użytkowników szukających balansu między możliwościami a ceną.

Q8F i Q7F – minimalistyczny design, wysoka funkcjonalność i elegancka estetyka.

Każdy z nich oferuje intuicyjne menu, ponad 800 certyfikowanych aplikacji, pełną integrację z serwisami streamingowymi oraz bezpieczeństwo Samsung Knox.

Quantum Dot także bardziej ekologiczny

Samsung podkreśla, że stosowane przez niego kropki kwantowe są całkowicie pozbawione kadmu, co potwierdza certyfikat SGS. Zgodność z europejską dyrektywą RoHS gwarantuje natomiast, że telewizory są przyjazne dla użytkowników i środowiska.