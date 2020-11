Red Dead Online nadciąga w grudniu

Chociaż w Red Dead Redemption 2 możemy już od jakiegoś czasu grać online, tryb ten cieszy się stosunkowo niską popularnością. Właśnie dlatego studio Rockstar zdecydowało się na wydzielenie rozgrywki multiplayer i udostępnienie jej jako osobnej, rozsądnie wycenionej gry, która pojawi się na konsolach i pecetach już w przyszłym tygodniu.

Red Dead Online trafi do wszystkich najważniejszych sklepów z aplikacjami: PlayStation Store, Microsoft Store, Steam i Epic Games Store, jak również do własnego systemu Rockstar. Dzięki nowemu tytułowi nawet użytkownicy, którzy dotychczas nie mieli kontaktu z Red Dead Redemption 2, będą mogli wypróbować tryb dla wielu graczy. Studio obiecuje, że samodzielna wersja otrzyma wszystkie aktualizacje, które są zaplanowane dla podstawowej gry. Jeśli spodoba się nam gra online i zechcemy poznać fabularne tło świata, w aplikacji znajdzie się także możliwość zakupu kampanii dla jednego gracza.



Gra nie będzie darmowa, ale w początkowym okresie działania, do 15 lutego 2021 roku, jej cena wyniesie zaledwie 5 USD (ok. 19 PLN) – to jednorazowy zakup, a nie abonament. Po upływie tego czasu zostanie ona podwyższona do 20 USD (ok. 75 PLN). Aby zainstalować tytuł, niezbędne jest wygospodarowanie do 123 GB wolnego miejsca na dysku. Red Dead Online będzie dostępna na wszystkich konsolach, ale należy mieć na uwadze, że na PlayStation 5 i Xbox Series X/S zagramy jedynie w trybie wstecznej kompatybilności.



Co ciekawe, to nie jedyny tytuł Rockstar, który spotkał podobny los – w przyszłym roku pojawi się także samodzielna wersja GTA Online, która przez trzy miesiące będzie darmowym tytułem na wyłączność dla posiadaczy PS5, a potem trafi do wszystkich odbiorców.