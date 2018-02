RECENZJA: World of Warships Blitz

Tytuły autorstwa Wargaming zdobyły w naszym kraju grono zapalonych wielbicieli w różnym wieku i o różnym zamiłowaniu do gier komputerowych jako takich. Teraz za sprawą World of Warships Blitz potężne okręty wojenne zagoszczą na naszych urządzeniach mobilnych. Nie, nie „zagoszczą”, raczej „zadomowią się na dobre”.

World of Warships Blitz na Androida i iOS jest efektem współpracy mistrzów z Wargaming z deweloperem mobilnym KingNet. Dzięki temu udało się opracować tytuł tak świetnie zoptymalizowany, że pójdzie na przysłowiowym tosterze. Należy pamiętać, że mamy do czynienia z grą przeznaczoną dla wielu graczy, na dodatek o tematyce epickich bitew morskich – tu nie mogło być żadnych lagów, przestojów i innych przycięć.

W porównaniu z wersją na peceta sterowanie i mechanizmy rozgrywki są uproszczone, ale nie banalne. Naszym okrętem (do wyboru mamy cztery klasy: lotniskowce, niszczyciele, krążowniki i pancerniki) kierujemy za pomocą dotykowego interfejsu umieszczonego w lewym dolnym rogu ekranu. Klasy nie są tylko ozdobnikiem: inaczej trzeba sterować wielkim lotniskowcem, który atakuje za pomocą samolotów, a inaczej zwinnym, chociaż słabo opancerzonym niszczycielem. Ponadto w rozgrywce ważną rolę odgrywa współpraca z członkami swojej drużyny: ciężki pancernik czasami trzeba wziąć w dwa ognie, wystawić go innemu graczowi lub odciągnąć wroga, gdy na pokładzie sojuszniczej jednostki wybuchnie pożar. Wymaga to nie tylko zwinnych palców, ale i taktycznego myślenia.

Na szczęście wiele spośród mechanizmów obecnych w pecetowych wersjach gier Wargaming zostało wyeliminowanych – w szczególności cieszy brak tzw. friendly fire, który mógłby nieco zepsuć rozgrywkę i tak obciążoną mniej dokładnym sterowaniem wynikającym z ograniczeń ekranów dotykowych. Gra wciąga jak diabli: dzięki meczom 7 na 7 rozgrywka jest szybka i pełna akcji, a zakończenie jednej partii powoduje natychmiastowe pragnienie odpalenia następnej. Oprawa graficzna jest ładna, ale niezbyt przeładowana – w końcu to tytuł mobilny, który na dodatek płynnie chodzi nawet na starych telefonach.

World of Warships Blitz zasługuje na cały szereg pochwał: od dopracowanej i wciągającej rozgrywki, przez świetną optymalizację, dzięki której starcia są uczciwe względem graczy ze słabszym sprzętem, na wielu różnorodnych klasach okrętów skończywszy. Nic tylko ściągać i grać!

Strona internetowa gry www.wowsblitz.com

Pobierz grę na system Android lub iOS