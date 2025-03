RECENZJA: Split Fiction

W świecie, gdzie twórcy gier wideo stale poszukują nowych sposobów angażowania graczy, a branża zmaga się z powtarzalnością mechanik, Hazelight Studios ugruntowało swoją pozycję jako lider w dziedzinie gier kooperacyjnych. Od A Way Out (2018) po nagradzane It Takes Two (2021), studio konsekwentnie redefiniuje współpracę w grach, stawiając na komunikację i koordynację.

Dzięki Split Fiction studio chce nie tylko potwierdzić swoją dominację, ale także poszerzyć granice gatunku. Gra już od pierwszych materiałów obiecywała nowatorską rozgrywkę i intrygującą fabułę. Po spędzeniu z nią wielu godzin mogę śmiało powiedzieć, że to, co widzieliśmy w zwiastunach, to jedynie wierzchołek góry lodowej.

Josef Fares to postać charyzmatyczna i kontrowersyjna. Jego szczerość i bezpośredniość mogą budzić skrajne emocje, ale nie sposób odmówić mu talentu reżyserskiego. Każda gra Hazelight Studios wyróżnia się oryginalnością, dopracowaną mechaniką i świeżością – cechami rzadkimi w dzisiejszej branży gier.

Fares doskonale rozumie, jak organicznie połączyć narrację z rozgrywką. It Takes Two wprowadziło nową jakość w grach kooperacyjnych, przekształcając mechanizmy współpracy w metaforę pojednania pary w kryzysie. Split Fiction podąża tą ścieżką, lecz w jeszcze bardziej ambitny sposób, stawiając empatię i współpracę w centrum doświadczenia.

Akcja Split Fiction toczy się w niedalekiej przyszłości, gdzie wydawca Rader opracował rewolucyjną maszynę umożliwiającą pisarzom dosłowne wejście w swoje historie. Dwie początkujące autorki – Mio i Zoe zostają zaproszone do przetestowania urządzenia w zamian za obietnicę kontraktu wydawniczego. Gdy jednak uruchamiają maszynę, ich światy science fiction i fantasy nieoczekiwanie się łączą, a one same zostają uwięzione w symulacji. Aby przetrwać i odkryć tajemnice Radera, muszą nauczyć się współpracy, mimo że dzieli je niemal wszystko.

To niezwykle oryginalne założenie napędza pełną wyobraźni przygodę, w której nie zabraknie odniesień do współczesnej branży gier, generatywnej sztucznej inteligencji i literackich klisz. Podczas rozgrywki przemierzymy zarówno dystopijne metropolie pełne cyborgów, jak i magiczne krainy zamieszkane przez smoki i trolle. Gracze mogą wcielić się w Mio lub Zoe, każdą z unikalnymi umiejętnościami i podejściem do świata. Mio to perfekcjonistka, miłośniczka cyberpunku i futurystycznej technologii, podczas gdy Zoe fascynuje się klasyczną fantastyką, przygodami i magią.

Gra oferuje dynamiczną rozgrywkę, gdzie kluczowe są koordynacja i wspólne podejmowanie decyzji

Split Fiction kontynuuje tradycję Hazelight, łącząc wartką akcję z wymagającą współpracą, polegającą na podejmowaniu tematów ludzkich za pomocą głębokich historii z dobrze wyważonymi i napisanymi dialogami, które z powodzeniem eksplorują relacje międzyludzkie w sytuacjach ekstremalnych, bazując na wspomnieniach i doświadczeniach. Gra w inteligentny sposób stawia dylematy moralne i sytuacje, które wystawiają na próbę percepcję gracza, gdyż interakcje między postaciami wpływają nie tylko na rozwój fabuły, ale także na ewolucję ich własnych relacji, co zapewnia wyjątkowe doświadczenie w tym obszarze. Gra oferuje dynamiczną rozgrywkę, gdzie kluczowe są koordynacja i wspólne podejmowanie decyzji. Podczas przygody będziemy skakać, ślizgać się po szynach, kierować pojazdami, rozwiązywać zagadki, latać na smokach i walczyć z bossami. Każdy poziom wprowadza nowe mechaniki i asymetryczne wyzwania, które wymagają ścisłej współpracy. Bez niej porażka jest gwarantowana.

Sterowanie jest intuicyjne, a gra reaguje płynnie na każdy ruch. Pomimo pewnej automatyzacji w niektórych akcjach, nie wpływa to negatywnie na satysfakcję z rozgrywki. Split Fiction wymaga nie tylko umiejętności technicznych, ale i zrozumienia działań partnera, co czyni ją jedną z najbardziej angażujących gier kooperacyjnych.

Przygoda trwa około 11 godzin – czas, który uznaję za dobrze wyważony. Choć w końcowych etapach gra może stać się nieco bardziej powtarzalna, nie umniejsza to jej ogólnej jakości. Znajdziemy tu również ukryte sekrety i opcjonalne wyzwania, które zachęcają do eksploracji.

Podobnie jak w poprzednich grach Hazelight, Split Fiction oferuje tryb współpracy zarówno lokalnej, jak i online. Powraca także funkcja Friend Pass, dzięki której posiadacz gry może zaprosić znajomego do wspólnej zabawy za darmo. Po raz pierwszy w historii studia obsługuje ona cross-play, umożliwiając grę na różnych platformach.

Grafika Split Fiction zachwyca szczegółowością i bogactwem tekstur. Oświetlenie, modele postaci oraz animacje stoją na najwyższym poziomie, tworząc wrażenie interaktywnej animacji. Projekt artystyczny wyróżnia się zarówno w futurystycznych, jak i fantasy światach. Nie wszystko jest jednak idealne – zdarzają się drobne problemy z kolizjami i niektóre modele postaci pobocznych nie dorównują poziomem głównym bohaterkom.

Pod względem wydajności gra działa w stabilnych 60 klatkach na sekundę zapewniając płynne doświadczenie niezależnie od sytuacji. Dubbing i ścieżka dźwiękowa również stoją na bardzo wysokim poziomie.

Split Fiction to kwintesencja gier kooperacyjnych. Hazelight Studios po raz kolejny udowodniło, że potrafi łączyć graczy w unikalny sposób, oferując przygodę pełną emocji, humoru i niezapomnianych momentów. W świecie, w którym gry wideo często kładą nacisk na rywalizację indywidualną, a o mechanice i propozycjach decydują komitety dyrektorów, które starają się powtórzyć obecny sukces, Hazelight Studios przypomina, że ​​prawdziwa magia tego medium leży w jego zdolności do łączenia ludzi i zapewniania rozrywki przed ekranem. Dzięki temu nowemu dziełu studio nie tylko potwierdza swoje mistrzostwo w gatunku kooperacyjnym – w którym są już prawdziwymi królami – ale także zaprasza graczy do ponownego odkrycia wartości wspólnej gry. I przypomina nam wszystkim o mocy, jaką mają dobre historie.