RECENZJA: Ib

W lutym 2012 roku w internecie ukazała się darmowa gra, która później stała się fenomenem w subkulturze niezależnych horrorów RPG Maker: Ib. Tytuł wydany przez Kouri szybko zdobył serca wielu fanów, którzy po tak długim czasie nadal ciepło go wspominają. Dlatego też nie mogłem przegapić okazji, by opisać port, który ukazuje się po wielu latach na platformie PlayStation.

Wyobraź sobie, że pewnego dnia idziesz z rodzicami do galerii sztuki i gubisz się wśród jej tajemniczych dzieł, których znaczenia nie jesteś w stanie zrozumieć. Kiedy odzyskujesz rachubę czasu, zdajesz sobie sprawę, że dzieje się coś dziwnego – gdzie są wszyscy? To pierwsze pytanie, które przychodzi ci do głowy, ale w ciągu kilku sekund zdajesz sobie sprawę, że to nie koniec. Obrazy i obiekty w galerii zaczynają ożywać, a wiele z nich ma wrogie zamiary. Twoją misją będzie, wraz z różą, która reprezentuje twoją witalność i którą musisz chronić, wydostać się z tego małego cyrku okropności. Aby to zrobić, będziesz musiał rozwiązać niezliczone zagadki, aby dowiedzieć się, co się dzieje, a także kim jest Guertena, właścicielka i autorka wszystkich prac w galerii.

Pomimo prostej rozgrywki, Ib prezentuje wciągający rozwój przez kilka godzin trwania (grę można ukończyć w około 3 godziny), co pomogło jej stać się jednym ze wzorców swojego gatunku. Ta mieszanka horroru i intrygi zainspirowała wielu twórców na długie lata, wywierając silny wpływ na krajobraz niezależnych twórców gier RPG w tym stylu. Jest to gra, w którą można zagrać w jedno popołudnie, ale jej ukończenie pozostawia wiele do myślenia.

Jeśli grałeś już w oryginalną wersję Ib, prawdopodobnie zainteresuje cię, jakie nowe funkcje zawiera to wydanie. Gra w dużej mierze pozostała taka sama, ale została odtworzona z pewnymi zmianami. Niektóre łamigłówki są teraz prostsze i bardziej intuicyjne. Znajdziemy także dodatkową zawartość po ukończeniu oryginalnej historii, aktualizację grafiki gry w wysokiej rozdzielczości, ścieżkę dźwiękową dostosowaną na tę okazję oraz szkło powiększające, które pozwala przybliżyć pole widzenia naszej postaci. To wszystko kosmetyka, ale zarazem wszystko, co było potrzebne w tym tytule.

Ib było już obowiązkowym klasykiem dla fanów gier RPG Maker. „Remaster” sprawia, że jest to bardziej dostępny klejnot dostosowany dla przyjemności nowych graczy. Jeśli więc lubisz krótkie, ale przerażające przygody pełne zagadek i charyzmatycznych postaci, musisz jak najszybciej dać temu tytułowi szansę.