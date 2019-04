Acer Predator Helios 700 z wysuwaną klawiaturą

Gamingowe laptopy, chociaż coraz lepsze, wciąż posiadają pewne ograniczenia – w przeciwieństwie do urządzeń desktopowych muszą być one chociaż w teorii przenośne, więc skomplikowane systemy chłodzenia odpadają. Acer właśnie zaprezentował ciekawe rozwiązanie tego problemu.

Model Predator Helios 700 został wyposażony w klawiaturę HyperDrift. Jest ona umieszczona na prowadnicach, więc w dowolnym momencie można ją wysunąć do przodu. Część z trackpadem wysuwa się poza obręb obudowy i opiera pod kątem o podłoże, tworząc podpórkę na nadgarstki. Rozwiązanie to zwiększa nie tylko ergonomię, ale także wydajność sprzętu – pod klawiaturą kryją się bowiem dwa dodatkowe wentylatory, które w tym trybie są w pełni odsłonięte i mogą pracować z pełną mocą.

Dzięki temu do komputera zapakowano potężne podzespoły. W najwyższej wersji otrzyma on procesor Intel Core i9 9 generacji, kartę graficzną GeForce RTX 2080 (tę pełnowymiarową, nie Max-Q), 64 GB RAM i pamięć wewnętrzną 1 TB SSD lub 2 TB HDD. Ekran laptopa to 17,3-calowy panel 1080p, a w najgrubszym miejscu urządzenie ma aż 41,7 mm. Spora jest również jego waga – 4,5 kg. Acer na razie nie podał ceny ani daty premiery Heliosa 700.

Poza nowym laptopem producent zapowiedział odświeżenie dobrze znanego modelu Helios 300, który otrzyma procesor Core i7 9 generacji i kartę graficzną GeForce RTX 2070 oraz linię produktów dla grafików komputerowych i designerów. Seria Concept otrzymała ekrany 4K, których paleta barw została zatwierdzona przez amerykański instytut Pantone, oraz mocne specyfikacje. Na razie znamy dwa urządzenia wchodzące w jej skład: laptopa Concept D9 i komputer stacjonarny Concept D 900.