Kolekcja Sonic Origins dostępna już latem￼

Sonic to jeden z najbardziej ikonicznych bohaterów gier wideo. Mało kto z współczesnych graczy, miał jednak okazję sprawdzić, jak wyglądały pierwsze przygody błękitnego jeża i jego przyjaciół. Zaległości te będziemy mogli nadrobić latem – na konsole trafią klasyczne gry z Segi Genesis.

W kolekcji Sonic Origins znajdziemy wszystkie kultowe, dwuwymiarowe gry akcji, które ukazały się na tę stareńką konsolę: Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles oraz Sonic CD. Tytuły zostały poddane pełnemu remasterowi, zachowującemu urok oryginału, ale wprowadzającemu kilka nowych trybów zabawy. Oprócz tego klasycznego, będziemy mogli zagrać również w ten urodzinowy: na pełnym ekranie i z nieograniczoną liczbą żyć. Ponadto, gry wprowadzają system misji, za których wypełnienie otrzymamy medaliony, służące do odblokowania dodatkowej zawartości. Wszystko to zostało wyposażone w odświeżoną oprawę graficzną.

Sonic Origins będzie dostępna w formie cyfrowej na PC, PS5/PS4, Xboxie One/Series X/S oraz Switchu od 23 czerwca. Gra trafi do nas w kilku edycjach: tej podstawowej, wycenionej na 40 EUR (ok. 190 PLN), jak również wersji Digital Deluxe, zawierającej dodatkowe misje, dodatkowe utwory muzyczne z konsoli Genesis i kilka graficznych dodatków. Wszyscy, którzy zamówią grę w przedsprzedaży, otrzymają również 100 dodatkowych medalionów do wykorzystania i specjalne tło zainspirowane konsolą Mega Drive – japońskim odpowiednikiem Genesisa.