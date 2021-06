Razer Blade 14 z procesorem Ryzen 5900HX

14-calowy Razer Blade potrzebował pilnego odświeżenia. Tym razem producent zdecydował się na odejście od podzespołów Intela, stawiając na najnowszej generacji układ AMD. Towarzyszyć mu będą karty graficzne z najwyższej półki.

Sercem 14-calowego laptopa będzie ośmiordzeniowy Ryzen 9 5900HX, któremu towarzyszy 16 GB RAM-u, dysk o pojemności 1 TB oraz bateria starczająca na maksymalnie 12 godzin pracy bez podłączenia do zasilania. Do wyboru otrzymamy trzy karty graficzne: RTX 3060, RTX 3070 oraz wyjątkowo mocną jak na ten rozmiar urządzenia RTX 3080. Razer Blade 14 zostanie także wyposażony w 14-calowy ekran w dwóch wersjach: 144 Hz i 1080p oraz 165 Hz i 1440p. Niezależnie od parametrów, panele będą kompatybilne z technologią G-Sync i AMD FreeSync Premium.



Laptop zostanie wyposażony w kamerkę 720p z Windows Hello, klawiaturę z podświetleniem Chroma oraz spory wybór portów: dwa złącza USB-A 3.2, dwa USB-C, jeden pełnowymiarowy HDMI 2.1 oraz złącze słuchawkowe. Mimo mocnej specyfikacji, komputer ma być lekki i wygodny w transporcie – jego maksymalna grubość to 16,8 mm, a całość waży zaledwie 1,8 kg. Ceny Razer Blade zaczynają się od 1 800 USD (ok. 6 700 PLN), a za najpotężniejszą wersję z RTX 3080 i ekranem 1440p zapłacimy 2 800 USD (ok. 10 430 PLN).



To nie jedyna nowość od Razera. Producent zaprezentował także kieszonkową ładowarkę 130W GaN, wykorzystującą azotek galu – półprzewodnik o lepszych właściwościach niż klasyczne tranzystory krzemowe. Gadżet kosztuje 180 USD (ok. 670 PLN) i pozwala jednocześnie ładować dwa urządzenia mocą 100 W przez porty USB-C oraz dwa sprzęty USB-A mocą 18 W. Już wkrótce do sprzedaży trafi także odświeżony monitor Raptor 27, w nowej generacji wyposażony w panel 165 Hz o maksymalnej jasności 400 nitów. Zapłacimy za niego 800 USD (ok. 2 980 PLN).