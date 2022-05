Ray, Roam Colors i własny asystent głosowy – Sonos zaprezentował nowe produkty

Ray to najmniejszy i najtańszy soundbar z kategorii kina domowego w ofercie amerykańskiego producenta. Jego kompaktowe rozmiary wpasują się w każdą przestrzeń i zapewnią jakość dźwięku na najwyższym poziomie. Bezprzewodowy głośnik Roam również doczekał się nowej odsłony – będzie dostępny w trzech stylowych kolorach.

Sonos Ray to dobry wybór dla każdego, kto chciałby zacząć przygodę z kompletowaniem własnego kina domowego. Niewielkie rozmiary urządzenia sprawiają, że łatwo zaaranżować dla niego przestrzeń, nawet w małym mieszkaniu.

„Nasze domy stały się kinami, studiami fitness, placami zabaw. Jest to możliwe, ponieważ żyjemy w erze streamingu, który nie ogranicza się już tylko do telewizji, muzyki i filmów. Aby dostęp do niepowtarzalnych wrażeń był jeszcze łatwiejszy, stworzyliśmy soundbar o mniejszych wymiarach i imponującym brzmieniu” – podkreśla Patrick Spence, CEO Sonos.

Nowy soundbar jest kompatybilny ze wszystkimi serwisami streamingowymi. Prosta konfiguracja sprzętu i łatwa obsługa z poziomu aplikacji Sonos pozwalają na odtworzenie ulubionej muzyki, filmów i innych multimediów. Soundbarem można sterować też za pomocą pilota do telewizora czy Apple AirPlay 2.

Ray będzie dostępny w przedsprzedaży na stronie sonos.com od 11 maja, a do regularnej sprzedaży trafi 7 czerwca 2022 w cenie 1399 PLN.

Nowy Roam – kolory, które inspirują

Bezprzewodowy głośnik Roam zyskał nowe oblicze w kolorach inspirowanych naturą. Olive nawiązuje do bujnych ogrodów i pustynnej roślinności, Wave symbolizuje lazurowe morze i spokojną wodę w przydomowych basenach, a Sunset czerpie z kolorów nieba o zachodzie słońca i piasków pustyni. Nowe kolory głośników będą pasowały do nowoczesnych wnętrz i wakacyjnych miejsc, do których nawiązują.

Przenośny głośnik Roam pozwala na streaming ulubionej muzyki, podcastów czy audiobooków przez Wi-Fi i Bluetooth. Dzięki wodoodpornej obudowie i baterii, która pracuje przez cały dzień, doskonale sprawdzi się w roli towarzysza podróży.

Sonos Roam Colors jest dostępny w sprzedaży od 11 maja 2022 w cenie 899 PLN.

Sonos Voice Control – zupełnie nowe doświadczenie

Sonos stworzył także własnego asystenta głosowego, który umożliwia sterowanie urządzeniami z portfolio firmy wyposażonymi we wbudowany mikrofon. Wystarczy powiedzieć „Hej Sonos”, by sprzęt natychmiast zareagował na polecenie. Głos, który usłyszą użytkownicy Sonos Voice Control w USA należy do aktora Giancarlo Esposito, znanego z ról w serialach „Breaking Bad”, „Better Call Saul” i „The Mandalorian”.

Sonos zadbał również o prywatność użytkowników – rejestrowane polecenia i inne odgłosy nie są wysyłane do chmury, przechowywane, odsłuchiwane ani czytane przez osoby trzecie. Funkcja Sonos Voice Control jest kompatybilna z Sonos Radio, Apple Music, Deezer i Pandora.

Sonos Voice Control będzie dostępny w Stanach Zjednoczonych od 1 czerwca, a następnie sukcesywnie w innych krajach. Nie jest jeszcze znana data polskiej premiery.