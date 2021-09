Razer prezentuje odświeżone klawiatury Huntsman V2

Linia Huntsman od Razera była wręcz idealnym przykładem klawiatury gamingowej – superszybkiej, wygodnej i koszmarnie głośnej. Jeśli należysz do sporej grupy osób, która oprócz grania wykorzystuje klawiaturę do pracy, zwróć uwagę na jej odświeżoną wersję, dostępną w specjalnej, cichej edycji.

Razer Huntsman V2 została wyposażona w przełączniki optyczne Linear Optical Switches drugiej generacji. Ten typ przełączników wykorzystuje promienie podczerwonego światła do wykrycia ruchu klawisza, dzięki czemu działa szybciej od klasycznych konstrukcji mechanicznych. Producent zapewnia, że w nowej generacji są one jeszcze bardziej responsywne, co najłatwiej zauważymy podczas obserwowania akcji na monitorze o wysokim odświeżaniu. Klawiatura ma być dostępna w dwóch wersjach: „klikającej” i cichej, w której dźwięki przycisków będą tłumione przez piankową warstwę wygłuszającą.



Klawiatura ma być nie tylko precyzyjna, ale także wytrzymała i funkcjonalna. Nakładki klawiszy zostały wykonane tak, aby nie wycierały się i nie nabierały błyszczącego wykończenia. W górnej części Huntsman V2 znajdzie się wielofunkcyjne pokrętło, które możemy samodzielnie zaprogramować w aplikacji Razer Synapse; nie zabraknie oczywiście wsparcia dla podświetlenia Razer Chroma RGB. W zestawie z klawiaturą otrzymamy także wygodną, odłączaną podkładkę pod nadgarstki.



Ceny pełnej wersji Huntsman V2 zaczynają się od 190 USD (ok. 740 PLN) w wersji z klikającymi przełącznikami; za cichy wariant zapłacimy 200 USD (ok. 780 PLN). Urządzenie dostępne będzie także w kompaktowej edycji V2 Tenkeyless, pozbawionej pokrętła i klawiatury numerycznej – kosztuje ona 150 USD (ok. 580 PLN) w wersji „głośnej” i 160 USD (ok. 620 PLN) w cichej.